La société EMIRAL exprime de l’intérêt pour l’exploration et l’exploitation des métaux précieux et rare

Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu jeudi 21 octobre 2021, au siège de son département ministériel, le Directeur de la société mixte Russe – Emirati « EMIRAL » pour la région d’Afrique, Monsieur Serguei BARANOV.

Cette réunion, à laquelle ont pris part, les cadres du Ministère de l’Energie et des Mines et les Présidents de MANAL, ASGA et l’ANAM, a porté sur l’examen des opportunités et les possibilités d’investissement et de partenariat dans le domaine minier en Algérie.

A cette occasion, le Ministre de l’Energie et des Mines, a présenté le plan de développement du secteur minier, il a exprimé la volonté de l’Algérie à développer des projets structurants programmés au titre de la mise en œuvre des grands projets miniers, qui constituent une préoccupation nationale et un choix stratégique, au vu des richesses naturelles et des ressources minérales importantes que recèle notre pays, selon une vision dynamique qui intègre toutes les différentes composantes de recherche, d’exploration, d’exploitation et de valorisation, afin de diversifier l’économie nationale, créer de la richesse, satisfaire les besoins de la nation en matières premières et créer des postes d’emploi.

M.BARANOV, s’est dit très satisfait de la qualité des relations entre l’Algérie et la Russie et a exprimé l’intérêt de l’entreprise EMIRAL à exploiter toutes les opportunités d’affaires et d’investissement avec les entreprises Algériennes dans le secteur des mines en Algérie notamment dans les grands projets miniers et l’exploration et l’exploitation de métaux précieux et rares, cartographie en relation avec les services géologiques, les métaux non ferreux et la transformation des minerais.