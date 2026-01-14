Le salon ALGERIA RAIL EXPO revient à Oran pour 2ᵉ édition

Après le succès de sa première édition, ALGERIA RAIL EXPO, le Salon international de l’industrie et des infrastructures ferroviaires en Algérie, annonce officiellement la tenue de sa deuxième édition du 09 au 11 juin 2026 à Oran. Comme lors de la première édition, cet événement stratégique pour le développement du rail en Algérie est placé sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, confirmant l’intérêt des pouvoirs publics pour la structuration et la modernisation du secteur ferroviaire national.

Oran, une ville au rayonnement international

Le choix d’Oran s’inscrit dans une dynamique forte. La capitale de l’Ouest algérien vient d’être élue 7ᵉ destination mondiale par le New York Times, une reconnaissance internationale qui consacre son attractivité culturelle, touristique, économique et événementielle. Ville portuaire, industrielle et logistique par excellence, Oran offre un cadre idéal pour accueillir un salon d’envergure internationale dédié aux infrastructures et à la mobilité durable.

Un premier succès qui appelle une montée en puissance

La première édition de ALGERIA RAIL EXPO a été largement saluée par les entreprises, les institutions publiques, les opérateurs ferroviaires et les experts du secteur. Elle a permis de créer un espace inédit d’échanges, de partenariats et de visibilité pour l’écosystème ferroviaire algérien et international, en réunissant industriels, décideurs, bureaux d’études, exploitants et fournisseurs de solutions.

Forte de cet accueil très positif, la deuxième édition s’annonce plus importante encore. De nombreuses entreprises publiques et privées, algériennes et étrangères, ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt et se positionnent pour participer à un salon qui s’impose progressivement comme une plateforme incontournable du ferroviaire en Afrique du Nord et en Méditerranée.

Une vitrine complète des métiers du ferroviaire

ALGERIA RAIL EXPO 2026 mettra en lumière l’ensemble des métiers et spécialités de l’industrie et des infrastructures ferroviaires, notamment : la construction et la maintenance des infrastructures (voies ferrées, ouvrages d’art, génie civil), le matériel roulant (trains voyageurs, fret, tramways, métros), les systèmes de signalisation, télécommunications et sécurité ferroviaire, l’électrification, l’énergie et les sous-stations, la maintenance industrielle et la digitalisation des réseaux, l’ingénierie, les bureaux d’études et la formation, la logistique ferroviaire, le fret et l’intermodalité, ainsi que les solutions innovantes pour une mobilité durable et décarbonée.

Un rendez-vous stratégique pour l’avenir du rail

À travers conférences, rencontres B2B et espaces d’exposition, ALGERIA RAIL EXPO 2026 ambitionne de renforcer les synergies entre acteurs nationaux et internationaux, d’accompagner les grands projets ferroviaires algériens et de contribuer activement à la transformation du rail comme levier de développement économique, industriel et territorial. Un rendez-vous du 09 au 11 juin 2026 à Oran pour une édition placée sous le signe de « l’ambition, de l’innovation et du rayonnement international du ferroviaire algérien ».