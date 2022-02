Tinder : Ce qu’ils sont venus chercher, ce qu’ils y ont degote

Par Tiphanie Benard

Dans un monde En plus en plus connecte, la faculte de rencontrer l’amour Sur les forums se multiplient. Accessibles a l’ensemble de, et tout le monde, d’un simple clic ou d’un swipe, Realiser une rencontre grace a toutes les applications et sites de rencontre est en mesure de etre tentant et les resultats… plus ou moins concluants ! Des utilisateurs racontent leurs experimentations.

« Les sites de rencontre ont surtout reussi a me rendre aigrie, que ce soit vis a vis des hommes ou de l’amour en general. »

Magalie, 41 annees, celibataire, s’est inscrite i propos des sites de rencontre via depit mais les a quittes decue

« J’me suis mise aux sites de rencontre a la trentaine parce que toutes les copines etaient mariees, parce que j’avais peu de chance de rencontrer quelqu’un au travail et que je ne suis pas nombre.

J’ai eu deux hommes « bon » avec qui ca collait beaucoup mais qui ne souhaitaient enfin pas s’engager (l’une des histoires a dure 8 mois, l’autre 1 an et demi). Deux histoires donc, via une quantite non negligeable d’hommes ne souhaitant que du sexe, d’autres avec qui ca ne collait gui?re, d’autres encore qui ne passaient jamais l’etape des echanges ecrits mais vous gardent sous la main « au cas ou » et bien ceux qui ne discutaient meme nullement et vous envoyaient leur numero (voir d’autres choses nullement vraiment souhaitables). c’est votre retour via investissement plutot triste! J’ai arrete les sites gratuits pensant qu’en payant 1 abonnement, ceci ferait un premier « tri » mais cela n’a pas change grand chose.

J’ai alterne les inscriptions, parce que j’en avais marre d’etre seule, ainsi, les desinscriptions parce que j’en avais marre de n’etre contactee que par des « cas ». Du coup j’ai ete inscrite diverses annees sur differents sites. Neanmoins, le pire i mon sens, c’est votre que j’appelle la « maladie une decennie des e-boutiques de rencontre » : le ghosting! C’est une horreur et c’est de plus qui plus est utilise! J’imagine que les sites y paraissent pour bon nombre. Complique de gerer cette sensation de ne point exister quand l’ego est deja fragilise avec le principe meme de frequenter ces sites (j’ai entendu un journaliste parler de « misere affective » un jour, ca m’a completement abattue).

Je n’y me sens plus depuis 3 ans et. j’habite celibataire depuis 3 annees. J’ai souvent pense a y retourner mais j’ai ete besthookupwebsites.org/fr/sites-de-rencontre-juifs/ tellement decue. donc je commence a me resigner, a me penser que, comme je n’ai jamais d’autre moyen de rencontre, je resterai probablement celibataire. Je commence a renoncer a l’idee d’avoir des enfants.

Me concernant, les histoires de couples qui se sont rencontres et vivent content grace aux sites de rencontre, ca tient d’la legende urbaine. Je n’en connais pas, votre seront toujours « des amis d’amis », a croire qu’ils n’existent pas vraiment. Je suis toujours effaree via la rapidite avec laquelle plusieurs de ces couples se mettent ensemble, vivent ensemble et fondent une famille. via quelle planete vivent-ils? Visiblement jamais sur la aussi que J’ai mienne! Finalement, J’me dis que je ne suis peut-etre juste nullement faite Afin de ca (des sites, le couple, l’amour. ) ou que j’habite peut-etre maudite.

Bref, les sites, ca a surtout reussi a me rendre aigrie, que votre soit vis a vis des hommes ou de l’amour ordinairement. »

« Pour moi, c’est moins complique d’aborder quelqu’un via Tinder que de presenter un verre a une femme dans un bar. »

Nicolas, 30 annees, de nature reservee, recherche le grand amour online (en vain)

« Je suis inscrit sur Tinder depuis environ un an et je recherche une relation de longue duree, l’amour de ma vie ! Meme s’il se fait plus rare que nos histoires d’un soir ou des rencontres amicales, j’imagine que l’on peut bien de meme tomber sur l’amour concernant ces applications. On doit de la patience, ou d’une chance, pour rencontrer la excellente personne.

Tinder me permet de rencontrer des jeunes femmes avec qui je n’ai pas l’habitude de parler dans la vraie vie, qui ne travaillent nullement dans mon milieu, ainsi, qui n’ont souvent pas les memes centres d’interets que moi.

J’me suis inscrit dans Tinder car ces derniers temps libre, dans mes ri?ves, il n’y avait personne d’interessant dans mon entourage et di?s qu’il y en avait, l’interet n’etait nullement reciproque. C’est bon aussi que je me suis inscrit car j’suis de nature quelque peu timide, meme si ca s’ameliore legerement. Dans 1 sens, pour moi, c’est plus simple d’aborder quelqu’un concernant Tinder que de proposer un verre a une femme dans un bar. C’est bon que les gens peuvent se cacher derriere un portable et raconter n’importe quoi, mais moi, j’ai toujours ete sincere.

Di?s que j’ai commence a frequenter ces applications, des que la photo me plaisait, j’allais voir le profil pour en decouvrir plus sur la personne. S’il y avait un « match » – donc si c’etait reciproque – on discutait un peu mais il n’y avait pas vraiment de « feeling ». De votre fait, je n’ai rencontre personne sur Tinder contrairement a 2 autres applications : Happn et Fruits. Pour ces rendez-vous la, on s’est vus une fois dans un lieu – un bar, un musee – pour discuter, faire connaissance. J’ai rencontre n’avait pas grand chose a voir avec les conversations virtuelles. Premierement, Il existe votre petit coup de stress, en rencontres web on n’a jamais vu l’individu et on ne lui a souvent jamais parle de vive voix !

Au debut, j’etais accroc, des que je sortais quelque part, j’ouvrais l’application pour voir s’il y avait des filles interessantes autour de moi. Malheureusement, comme j’ai votre profil masculin, j’suis limite a un nombre de « likes » via jour n’ayant aucune compte « Premium ». J’etais donc promptement bloque et je devais tarder 12 heures avant de i?tre capable de aimer d’autres profils. Et puis a force, je m’en suis lasse car je ne rencontrais personne ou je ne tombais que dans des faux profils, parfois meme des hommes caches sous un profil de femme me proposant une histoire d’un soir.

Je vais i nouveau via l’application de temps en temps, mais moins qu’avant, peut-etre 2 ou trois fois par semaine. Maintenant, j’utilise davantage Happn et Fruits qui m’ont permis d’effectuer de vraies rencontres. Si je n’ai nullement construit d’histoire d’amour, j’ai pu devenir ami avec ces dames. »

« C’etait presque un coup de foudre mutuel. »

Lucie, 22 annees, a eu le ex concernant Tinder

Je suis restee environ cinq mois avec cet homme alors que votre n’etait gui?re trop votre que je recherchais i l’origine. Cela a ete tres intense puisque c’etait limite son foudre mutuel. Pour lui, ma chance de foudre est instantane, des notre premier rendez-vous, pour moi i§a s’est produit quelques jours prochainement.