Tinder : pour draguer des profils trop biens pour eux, ils cherchent les failles de l’algorithme

RACCOURCI – Pour court-circuiter les algorithmes de Tinder, qui a mode a naturellement rapprocher ses utilisateurs d’apres des criteres de popularite, et donc de beaute plastique, des petits malins ont trouve la parade. Plusieurs astuces de « Tinder hacking » aux resultats cependant hasardeux.

Avec ses dizaines de millions d’utilisateurs, Tinder est devenu en quelques annees la plus grande des plate-formes de rencontres. Un terrain de chasse ou tous ne semblent gui?re egaux. Avec, pour un coup, avantage aux meufs, bien plus courtisees que nos garcons Afin de qui Notre concurrence des « likes » est sauvage.

Une concurrence acharnee qui decoule de deux chiffres parlantes : 75% des utilisateurs sont des hommes tandis que des meufs recoivent vingt fois environ « likes » que nos garcons. Afin d’effectuer mentir nos chiffres, il convient saisir comment fonctionne precisement l’algorithme de « matching » de l’application, dans quels criteres il vous montre votre profil plutot qu’un nouvelle. Sur le papier, c’est impossible puisque Tinder ne publie nullement ses secrets de fabrication. Enfin presque.

Comme a toutes les echecs

En fait, sur Tinder, tout le monde a une note. Son existence n’est gui?re un secret, mais vous ne pouvez gui?re y acceder. Tinder s’en etait explique on voit des mois, pour detailler -au moins un peu- comment ils notaient ses propres utilisateurs. Le principe est simple, c’est celui de l’ELO, la notation des joueurs d’echecs. Eux ont votre score qui augmente quand ils battent de bons adversaires. A contrario, votre score baisse quand ils paraissent battus par ceux dont l’ELO reste inferieur au leur.

Sur Tinder, jamais d’echecs, juste des « swipes » a droite ou a gauche, en fonction de qu’un utilisateur apprecie ce profil ou pas. Si vous recevez des « likes » de profils qui ont une note haute, votre note a vous grimpera et l’application vous montrera d’autres profils bien notes. A l’inverse, ne recevoir des « likes » que une part de profils mal notes fera baisser ce note. Logique. Dans la pratique, et sans surprise, la note et le physique paraissent tres serieusement correles.

Aux debuts de Tinder, une toute premiere generation de petits malins avaient trouve un moyen de maximiser leurs chances : effectuer un « swipe » vers la droite dans tous les profils s’affichant dans l’app. La drague, version spam, tel si vous remontiez les Champs-Elysees en demandant a chaque inconnu(e) si il ou elle voulait aller boire votre verre. Une approche statistique d’la seduction a laquelle Tinder a foutu votre hola rapide. Agir de la sorte ferait de nos jours baisser votre note, en dessous meme de son niveau bio.

Mais si l’algorithme a evolue, les astuces concernant le dejouer aussi. D’autres petits malins ont donc devoile leurs techniques. Ainsi, si vous n’etes gui?re satisfait des profils que Tinder vous propose, n’hesitez nullement a repartir de zero. Vous tirerez ainsi avantage tout d’un detail n’ayant rien d’un bug. Sur Tinder, personne ne part de zero, chaque nouveau compte demarre le existence avec un score assez haut. De quoi vous permettre de croiser des profils mieux notes que la moyenne. Attention cependant : Tinder parait voir tout d’un mauvais ?il ces comptes qui tentent un nouveau depart. Pour creer 1 profil vraiment nouveau, ne le reliez gui?re au meme numero de mobile ou au meme compte Facebook que le precedent, Prenons un exemple, sous peine de risquer de vous voir banni. Ou alors, attendez trois mois entre la fermeture de l’ancien compte et l’ouverture du nouveau, moyen que le service ait « oublie » la ancien compte. Et profitez-en pour changer de photo.

Choisir le meilleur profil

Si vous ne voulez nullement aller jusqu’a ce « Tinder-hacking », mais que vous voudriez ameliorer vos chances de rencontres, les recommandations qui restent tiennent du simple bon sens. Commencez avec choisir la meilleure photo que vous avez de vous, bien eclairee, valorisante, dans un environnement colore et lumineux, bien cadree, ainsi, prise votre jour ou vous aviez bonne mine. Si vous doutez de vos cliches, prenez-en de nouveaux. Et s’il vous va falloir 1 avis concernant vos cliches, des applications peuvent vous aider. C’est le cas de Photofeeler, un blog gratuit qui donne une note a vos photos, i propos des criteres que vous venez de lire ci-dessus, puis dans d’autres. De quoi departager ces plus beaux selfies, ou au contraire mettre de cote des photos plutot « fausse solide option ».

De nos jours, des dizaines de blogs promettent -contre retribution- de vous savoir les secrets qui feraient de vous un « Tinder-hacker ». Videos online par centaines, formations online, bien y a, si l’on y met le prix, sans aucune garantie de succes. Des e-boutiques comme Vidaselect promettent aussi de se charger de la gestion de ce compte, des likes, des envois de message, ils calent aussi les rendez-vous concernant vous ! Si Tinder fera tout Afin de decourager ce genre de trucs et astuces, ce n’est nullement juste afin d’entretenir la purete de le systeme de notation. L’entreprise vend Par exemple des « Super Likes » Afin de permettre a ses utilisateurs de bouger du lot et des abonnements « Tinder Gold » qui permettront d’emerger parmi nos meilleurs profils de la zone ou vous vous trouvez, pendant une demi-heure, une fois via mois. Manque question donc de denicher des moyens detournes et gratuits d’arriver au meme rendu.

En fait, et cela fera remonter ce note, toutes vos « likes » et vos chances de rencontres sur Tinder, votre sont surtout des astuces qui multiplieraient les interactions, l’application semblant favoriser les profils reellement actifs. Cela veut penser non juste envoyer des « likes », mais aussi demarrer la conversation au milieu des profils sur qui vous faites un « swipe » droit, par un simple commentaire. Evitez d’etre durablement inactif dans l’application, qui prefere mettre c’est parti des utilisateurs plus presents.

Bonne chance, ainsi, si vous avez des trucs et astuces pour vous jouer de l’algorithme de Tinder, ecrivez-nous.