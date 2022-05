Travaux d’extension du métro : Le tunnelier franchi la station de l’aéroport d’Alger

C’est dans une ambiance euphorique que l’ensemble des travailleurs de Cosider Tp ont accueilli, l’arrivée de l’excavatrice géante TBM dit tunnelier à la station aéroport d’Alger, hier lundi 23 mai, avait annoncé sur les réseaux sociaux les fièrement les ingénieurs et techniciens de Cosider TP qui ont travaillé sur le projets MOE (voir le retour sur image).

Cet aboutissement de la TBM va permettre la jonction de la station de l’aéroport d’Alger au tronçon de la ligne qui relie à la station El Harrach. Une ligne de 10 km, qui a nécessité le forage horizontal, reliant ainsi toutes les stations, gare de l’université de Bab Ezzouar à la station Rabia Tahar et la station centre commercial Bab Ezzouar, qui elles sont reliées à Oued SMAR ensuite Bourayou, belle vue puis Hassen badi (Belfort). Une étape importante a été franchie lundi 23 mai 2022 dans le projet de réalisation de l’extension du métro d’Alger de la station d’El Harrach vers l’aéroport international d’Alger, avec l’arrivée du tunnelier au bout de ce tronçon. La construction de la partie, qui comprend le tunnel et les stations entre Oued Smar et l’aéroport d’Alger, a été achevée avec la sortie de la foreuse à l’autre bout du tunnel au niveau de l’aéroport d’Alger.

Pour rappel, Les travaux du projet d’extension du métro vers Alger Est notamment, le tronçon El Harrach-Aéroport Houari Boumediène sur une distance de 9,5 km, et Aïn Naadja-Baraki sur une distance de 6 km a été confié au groupe cosider à travers sa filière Cosider Tp est devait être réceptionné en 2021, mais la pandémie covid-19, qui impacté l’ensemble de l’économie à quelque peu impacté sur l’avancement du chantier retardé juste de quelques mois.