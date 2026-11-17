Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé, lundi 16 novembre 2026, au siège de son département ministériel, une réunion de travail consacrée au suivi de l’avancement des travaux du tronçon ferroviaire Bouchegouf–Souk Ahras–Dréa, long de 121 km, relevant de la ligne minière Est, selon un communiqué du ministère.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi périodique des projets d’infrastructures de base, notamment ceux relevant du secteur ferroviaire. Elle a regroupé des cadres centraux du ministère, le directeur général de l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, ainsi que les responsables des entreprises chargées de la réalisation et du suivi du projet.

Il s’agit notamment de Cosider Travaux publics (Cosider TP), de la Société nationale des travaux publics (SNTP) et des deux entreprises chinoises China Communications Construction Company (CCCC) et China Road and Bridge Corporation (CRBC), en présence également de représentants des bureaux d’études et de suivi.

Selon la même source, des présentations techniques détaillées ont été consacrées à l’état d’avancement des travaux au niveau des différents chantiers, particulièrement à la réalisation des ouvrages d’art dans les zones caractérisées par un relief complexe et aux contraintes techniques qui en découlent.

À l’issue de cette réunion, le ministre a exprimé sa satisfaction quant à l’avancement enregistré sur ce tronçon, tout en donnant des instructions aux différents intervenants pour renforcer la mobilisation des moyens humains et matériels et accélérer la cadence de réalisation.

Il a également insisté sur la nécessité d’accorder une attention particulière aux ouvrages d’art, de respecter les normes de qualité et de sécurité, de renforcer la coordination entre les entreprises et les bureaux d’études et de suivi, ainsi que de se conformer au calendrier de réalisation convenu.

Le ministre a enfin appelé à prendre les mesures nécessaires pour rattraper tout éventuel retard et assurer l’achèvement du projet dans les délais fixés, précise le communiqué.