Les travaux d’extension du port phosphatier d’Annaba, comprenant la réalisation du quai minéralier dans le cadre du projet intégré de phosphate, enregistrent une avancée notable, notamment dans les opérations de réalisation des infrastructures portuaires, de dragage et de remblaiement, a indiqué le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base dans un communiqué.

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a effectué une visite de terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement de ce projet stratégique destiné à renforcer les capacités portuaires et à accompagner les opérations d’exploitation et de transport du phosphate.

Le projet prévoit la réalisation d’un quai minéralier de 1.600 mètres de long, adossé à une plateforme de 82 hectares. Les travaux portent notamment sur la réalisation des pieux, le remblaiement, le renforcement des sols et les ouvrages en béton associés au quai.

À ce stade, 1.180 pieux ont été réalisés sur les 1.322 prévus, à une cadence de 7 à 10 pieux par jour. Parallèlement, les travaux de superstructure du quai se poursuivent, avec la mise en place de 107 poutres en béton armé et la réalisation de 880 dalles en béton armé préfabriquées. Les équipes s’apprêtent également à procéder au coulage du béton de la dalle supérieure, précise le communiqué.

Concernant les opérations de remblaiement derrière le quai et en profondeur à l’aide de sable marin, les volumes réalisés atteignent environ 2,3 millions de m³ au niveau de la plateforme arrière du quai, tandis que le volume total des remblais dépasse 3,4 millions de m³. Les travaux de traitement des sols se poursuivent également à travers la technique de vibroflottation (Vibroflotation), destinée à améliorer les caractéristiques des sols sableux et leur capacité portante, ainsi que la mise en œuvre de drains verticaux préfabriqués (PVD) pour maîtriser les tassements.

Les travaux de protection maritime se poursuivent, notamment par la mise en place de roches et de blocs au moyen de camions, en vue de renforcer et de prolonger l’ancien brise-lames. À ce jour, environ 4,32 millions de tonnes de pierres ont été mises en place sur les 5,5 millions de tonnes prévues, auxquelles s’ajoutent des roches et des blocs en béton de grandes dimensions destinés à assurer la protection de l’ouvrage contre les vagues et les courants marins.

À l’issue de sa visite, le ministre a exprimé sa satisfaction quant à l’avancement des travaux et au rythme de réalisation des différentes composantes du projet, notamment après le renforcement du chantier par un deuxième navire spécialisé dans les opérations de battage des pieux et les travaux maritimes, contribuant ainsi à améliorer le rendement et à accélérer l’exécution.

Il a, à cette occasion, insisté sur la nécessité de maintenir la mobilisation des moyens humains et matériels et de renforcer la coordination entre les différents intervenants afin d’assurer l’achèvement et la livraison du projet dans les délais impartis, conclut le communiqué.