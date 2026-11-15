Le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base a officiellement annoncé l’organisation du Salon international des travaux publics (SITP), du 21 au 23 novembre prochain, au Palais des expositions de la SAFEX à Alger. Ce rendez-vous économique majeur réunira les acteurs nationaux et internationaux de la construction, du génie civil et des ouvrages d’art.

Le secteur des infrastructures de base s’apprête à vivre l’un de ses temps forts de l’année. Selon un communiqué du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, le Salon international des travaux publics (SITP), organisé en coordination avec la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), se tiendra du 21 au 23 novembre prochains. L’événement fédérera les opérateurs majeurs intervenant dans la réalisation des grandes infrastructures, le génie civil et les ouvrages d’art.

Conçu comme une vitrines des travaux publics et aux solutions techniques de pointe dédiés au secteur. La manifestation vise à stimuler le partage d’expertises et à concrétiser de nouvelles opportunités de partenariat et d’investissement, dans un contexte national marqué par l’accélération des projets d’infrastructures.

L’outil national de réalisation et les start-up à l’honneur Cette édition accordera une place centrale à la valorisation des capacités des entreprises nationales et à l’intégration des jeunes pousses. Un espace dédié accompagnera ainsi les start-up porteuses de solutions innovantes pour les métiers des travaux publics.

Enfin, le ministère souligne que l’accent sera mis sur la formation et le relèvement des qualifications professionnelles. L’objectif affiché est de permettre aux ressources humaines locales de maîtriser les mutations technologiques du secteur afin de soutenir durablement la cadence des grands chantiers de développement à travers le pays.