

À l’occasion de la 21ᵉ édition du Salon international des travaux publics (SITP 2026), organisée à Alger, le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base met en avant, à travers une présentation vidéo diffusée sur son stand, les principales réalisations du secteur et les indicateurs clés de son évolution entre 2020 et 2026. Un bilan chiffré qui illustre l’ampleur des investissements engagés pour moderniser les infrastructures de transport et renforcer la connectivité du territoire national.

Intitulée « Infrastructures modernes… et une Algérie connectée », cette présentation met en lumière les avancées enregistrées dans les domaines des routes, des chemins de fer, des transports guidés, des ports et des aéroports, ainsi que les programmes d’entretien et de développement des infrastructures de base.





Le réseau routier : un maillage national en développement

L’Algérie dispose d’un réseau routier total de 147 220 km, réparti entre 32 073 km de routes nationales, 27 946 km de routes de wilaya, 60 688 km de routes communales, 24 908 km de routes non classées et 1 605 km d’autoroutes, auxquels s’ajoutent 9 205 ouvrages d’art.

Entre 2020 et 2026, le secteur a enregistré la réalisation de plusieurs projets structurants, notamment l’achèvement du dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest sur 84 km dans la wilaya d’El Tarf, en direction de la frontière tunisienne, le dédoublement de 51 km de la RN1 entre Chiffa et Berrouaghia, ainsi que la réalisation de 114 km de routes reliant les ports et les villes.

La Transsaharienne constitue également un axe stratégique majeur pour renforcer la liaison entre le nord et le sud du pays et soutenir les échanges commerciaux avec les pays africains.

En matière d’entretien du réseau routier, les opérations menées en 2026 ont concerné les routes nationales et de wilaya. Le programme de l’année prévoit le renforcement de 1 000 km de routes nationales et de 100 km de routes de wilaya, ainsi que des travaux de mise à niveau sur 500 km de routes nationales et 600 km de routes de wilaya. Il comprend également l’entretien de 180 ouvrages d’art et le traitement de 29 points noirs, dans le but d’améliorer la sécurité routière et de préserver la pérennité du réseau.

Le rail : une extension du réseau et de la couverture territoriale

Le réseau ferroviaire national est passé de 4 070 km en 2020 à 5 738 km en 2026, soit une extension de 1 668 km. Parallèlement, le nombre de wilayas desservies par le rail est passé de 35 à 40.

Parmi les projets stratégiques figure la ligne minière Est Annaba–Tébessa–Bled El Hadba, d’une longueur de 422 km, destinée à soutenir le transport du phosphate et des produits miniers. Ce projet, actuellement en cours de réalisation, devrait être livré prochainement.

S’inscrit également dans cette dynamique la ligne ferroviaire Béchar–Tindouf–Gara Djebilet, longue de 950 km, inaugurée dans le cadre des grands projets destinés à valoriser les ressources minières nationales et à renforcer leur acheminement.

DeGàD:Le ministre des travaux publics , le wali D’Alger et le PDG du Groupe GCF

Inauguration site 2026 : Poignées de main entre le ministre des travaux publics et le PDG du groupe CRCC

Organisé par le ministère en coordination avec Algeria Exhibitions, filiale du groupe SAFEX, ce rendez-vous professionnel réunira des entreprises activant dans les domaines des travaux publics, des infrastructures, du génie civil et des ouvrages d’art.Le programme de cette édition prévoit l’organisation de journées d’étude et de conférences spécialisées autour de plusieurs thématiques, notamment le développement des infrastructures portuaires, les chemins de fer, les nouvelles techniques de réalisation des projets de travaux publics, le rôle des bureaux d’études et des laboratoires dans l’assurance de la qualité et de la performance des projets, ainsi que l’utilisation de l’intelligence artificielle et l’exploitation des données au service du développement des infrastructures.

Au fil de la visite inaugurale, les stands ont illustré la diversité des compétences, des équipements et des solutions mobilisés pour accompagner la transformation du secteur. Entre entreprises de réalisation, industriels, fournisseurs d’équipements et acteurs de l’ingénierie, le salon offre un espace de rencontres, de partenariats et de valorisation du savoir-faire national.





