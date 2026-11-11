Projet de la ligne ferroviaire Laghouat–Ghardaïa–El Meniaa: une rencontre pour les préparatifs du lancement et cap sur la formation des compétences

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a reçu, ce mardi 10 novembre 2026, une délégation de la Banque africaine de développement (BAD), afin d’examiner l’état d’avancement des préparatifs au lancement du projet de ligne ferroviaire Laghouat–Ghardaïa–El Meniaa, ainsi que les besoins en formation et en main-d’œuvre qualifiée liés à sa réalisation et à son exploitation.

La rencontre, tenue au siège du ministère, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l’Algérie et la BAD, notamment en matière d’investissement et de financement des projets d’infrastructures de base, en particulier ceux visant le développement du réseau ferroviaire national.

La réunion de travail élargie qui a suivi a regroupé la délégation de la BAD, des cadres de l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), ainsi qu’une représentante du ministère des Finances. La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Nassima Arhab, a rejoint les travaux de la réunion afin de prendre part aux discussions consacrées aux retombées économiques et sociales des projets ferroviaires, notamment en matière de formation et de création d’emplois.

Les discussions ont notamment porté sur la plateforme nationale de référence des formations et des compétences, ainsi que sur une démarche de coordination visant à adapter les offres de formation professionnelle aux besoins des projets ferroviaires.L’objectif est d’identifier en amont les métiers et spécialités nécessaires à la réalisation et à l’exploitation de la ligne Laghouat–Ghardaïa–El Meniaa, afin d’anticiper les besoins en ressources humaines qualifiées et de rapprocher davantage la formation des exigences du marché du travail.

À l’issue de cette rencontre, selon le communiqué du ministère des travaux public , les responsables ont souligné l’importance de poursuivre la coordination entre le secteur des Travaux publics et des Infrastructures de base et la BAD, afin d’assurer l’accompagnement des projets ferroviaires conformément aux objectifs fixés. De son côté, la délégation de la BAD a salué le niveau de préparation du projet Laghouat–Ghardaïa–El Meniaa, mettant en avant les efforts engagés pour renforcer la coordination interministérielle et associer la formation professionnelle et l’emploi à la réalisation de cette infrastructure stratégique.