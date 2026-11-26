L’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) organise, ce jeudi 26 novembre, une journée d’étude sous le thème « Les lignes ferroviaires stratégiques : locomotive de l’économie nationale », en marge de la 21ᵉ édition du Salon international des travaux publics (SITP 2026), au Palais des expositions de la SAFEX, à Alger.

Plusieurs communications seront données par des représentants du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), de la Caisse nationale d’équipement pour le développement (CNED), de la Banque africaine de développement (BAD), de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII), ainsi que des experts et acteurs du secteur, ont pris part à cette journée, ponctuée de communications et de débats autour des dimensions économiques et géostratégiques du réseau ferroviaire algérien.

Cette rencontre sera consacrée au rôle des infrastructures ferroviaires dans la diversification économique, de l’accompagnement des grands projets d’investissement, notamment dans les secteurs minier, industriel .

Cette rencontre mettra en évidence la place du rail comme levier de compétitivité, de valorisation des ressources nationales et de renforcement de la connectivité territoriale et régionale.