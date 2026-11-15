Dès ce lundi 16 novembre, le nouveau pavillon Palestine du Palais des expositions d’Alger (SAFEX) devient l’épicentre des corps d’état techniques du bâtiment. Pour sa 7ᵉ édition, le Salon international de la ventilation, de l’électricité, du chauffage, de la climatisation, de la plomberie et de la sécurité incendie (SIVECC) verra plus de 160 exposants issus de neuf pays, selon le communiqué de l’organisateur.

Déployée sur une surface d’exposition de 15 000 m², cette manifestation organisée par MS PUB prévoit d’accueillir quelque 12 000 professionnels de la construction et de l’industrie. Le salon continu de fédérer l’ensemble de la chaîne de valeur du second œuvre et des équipements techniques : fabricants, industriels, distributeurs, installateurs, bureaux d’études et prescripteurs.

Solutions techniques et performance énergétique au cœur de cette 7ème édition . selon le communiqué , les exposants y dévoileront leurs dernières innovations technologiques destinées aux chantiers du bâtiment et aux grandes infrastructures, couvrant l’intégralité des lots techniques : génie climatique (CVC), traitement de l’air, plomberie sanitaire, installations électriques et systèmes de sécurité incendie.

En marge de l’exposition , un cycle de dix conférences et ateliers techniques accompagnera la montée en compétence des professionnels du secteur. Les échanges porteront sur des enjeux cruciaux pour la construction moderne en Algérie : l’optimisation et l’efficacité énergétique dans l’habitat résidentiel, les nouvelles solutions de climatisation, ainsi que les technologies pointues de diffusion, de filtration et de maîtrise de l’air en salles blanches.

LE SIVECC 2026 EN CHIFFRES