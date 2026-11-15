Le groupe IMM a annoncé avoir remporté un nouveau contrat auprès de Sonelgaz portant sur le renforcement de la centrale électrique de Bordj El Houas, dans la wilaya de Djanet, au sud-est de l’Algérie.

Ce projet prévoit l’installation de huit groupes électrogènes bi-combustibles d’une puissance unitaire de 2 MW, soit une capacité supplémentaire totale de 16 MW. Fonctionnant au gaz naturel et au gasoil, ces équipements permettront de renforcer les capacités de production électrique et d’améliorer la flexibilité d’exploitation du réseau isolé du Sud algérien.

Selon les précisions communiquées par IMM, l’entreprise assurera la réalisation du projet de bout en bout, depuis les études et la conception jusqu’à la mise en service. Les prestations comprennent notamment la fourniture de groupes électrogènes conteneurisés et insonorisés, montés sur des skids déplaçables, l’installation des transformateurs, le raccordement au réseau électrique en 30 kV, ainsi que les systèmes de contrôle-commande et leur intégration aux installations existantes.

Selon les précisions communiquées par IMM, l’entreprise assurera la réalisation du projet de bout en bout, depuis les études et la conception jusqu’à la mise en service. Les prestations comprennent notamment la fourniture de groupes électrogènes conteneurisés et insonorisés, montés sur des skids déplaçables, l’installation des transformateurs, le raccordement au réseau électrique en 30 kV, ainsi que les systèmes de contrôle-commande et leur intégration aux installations existantes.

Le contrat englobe également les travaux de génie civil, le montage des équipements, les essais techniques et la formation des équipes chargées de l’exploitation.

À travers cette nouvelle opération, IMM met en avant son expertise dans la réalisation d’infrastructures énergétiques modulaires, conçues pour répondre aux contraintes des environnements exigeants et aux besoins spécifiques des réseaux électriques isolés.

Ce projet s’inscrit dans les efforts visant à consolider la sécurité de l’approvisionnement en électricité dans les régions du Sud, où la continuité et la fiabilité de l’alimentation énergétique constituent des enjeux majeurs pour le développement local.