Exportations del’ industrie cimentière : Holcim El-Djazaïr revendique 51 % des exportations nationales

Holcim El-Djazaïr annonce une performance historique à l’exportation au titre de l’année 2026, En publiant ses résultats pour l’exercice 2026, le cimentier annonce dans un communiqué , avoir franchi le seuil des 3 millions de tonnes d’exportations (ciment et clinker), s’accaparant,à lui seul 51 % des parts du marché national sur ces segments. Précisant 2026, le ciment fini a représenté 50 % des ventes à l’étranger du groupe, signant une progression de 26 % sur un an. Cette réorientation marque une volonté claire de sortir d’une logique purement quantitative pour privilégier des marges plus fortes et une meilleure intégration industrielle.

Selon les données communiquées par l’entreprise — qui n’a toutefois pas précisé le montant financier global —, le volume de 3 millions de tonnes exporté en 2026 représente 51 % des exportations algériennes de ciment et de clinker. Pour le cimentier, cette performance inédite confirme le poids central de Holcim El-Djazaïr dans la dynamique de développement des exportations hors hydrocarbures et la diversification de l’économie nationale.

Holcim El-Djazair explique le déploiement de sa stratégie à l’international et revendique désormais une présence dans 30 pays répartis sur les cinq continents. indiquant que, le continent africain demeure son axe de développement prioritaire, tout en consolidant ses positions sur les marchés européens et américains. Pour s’adapter aux exigences spécifiques de ces zones, le cimentier accélère la commercialisation de ses ciments « verts » à faible empreinte carbone, répondant directement aux nouvelles orientations environnementales mondiales.