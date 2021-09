Acteur majeur des travaux publics : Europea 92 maintient son activité en Algérie

Europea 92 Eurl, sociétés de droit algérien dont la propriété est entièrement italienne engagée dans le secteur des travaux publics réitère son engagement à maintenir son activité sur le marché algérien, malgré, un ralentissement de l’activité observé depuis 2018. Hormis les chantiers qui restent à réaliser (RAR), pas de nouveau chantier en vue, cependant garde l’optimisme, avec le plan de relance du secteur par les nouveaux projets en attente de lancement.

Europea 92 Eurl est attentive à tout nouvel investissement et s’active en prospect pour offrir de nouveau ses services, aussi bien en qualité de constructeur, que par la location de ses équipements de forge, de terrassement et transport chantier, au meilleur prix du marché.

En s’appuyant sur l’expertise internationale et ses capacités à gérer des projets de toute taille, simple ou complexe, de la maison mère à travers sa société algérienne eurl Europea 92 a agit en qualité de sous-traitant.

Une expérience avérée en Algérie, à savoir que la Eurl Europea 92 et une autre société du même groupe italienne Europea 92 spa sont présentes depuis plus de 18 ans en Algérie et elles ont pris part à d’important projets, pour plusieurs maître d’ouvrages, majeur mondiaux dans le BTP, à l’exemple de Astaldi spa et per Condotte d’Acqua spa, notamment spécialistes dans la construction de routes, d’ouvrage d’arts, de lignes de chemin de fer, des Barrages, des Tunnels, des Travaux d’excavation et terrassement et consolidation de petits et grands diamètres.

Forte de sa connaissance du marché algérien très concurrentiel où cohabitent tous les géants mondiaux du BTP, Eurl Europea 92 et Europea 92 spa ont mené à bien la réalisation deux barrages, « Kramis » et « Kerrada », pour le compte du maître d’ouvrage Astaldi SPA.

Dans le ferroviaire elle compte deux réalisations achevées, à noter, deux lignes ferroviaire Saida Tiaret(130 km) et la ligne ferroviaire à Grande Vitesse Oued Tlelat–Tlemcen (2012 à 2018), respectivement pour le compte du maître d’ouvrage Astaldi spa, et la Société Italiana per Condotte d’Acqua spa.

Europea 92 spa a également effectué des travaux de réalisation de pose de spritz béton et filet pare-pierre dans le chantier du maître d’ouvrage Astaldi spa.

Grâce à son développement et maintien des équilibres financiers, de la disponibilité immédiate d’un parc d’engins dédiés aux travaux de construction routière , ferroviaire et autres, Eurl Europea 92 annonce qu’elle est prête à servir de nouveau sur les chantiers d’Algérie.