Techno Cast Rails se lance dans la fabrication locale de systèmes d’attache ferroviaire

La filiale Techno Cast Rails, appartenant au groupe Techno Cast, a développé des compétences techniques et technologiques significatives dans une démarche d’intégration locale. Selon la directrice commerciale, Sabrina Bentabet, la filiale s’apprête à lancer très prochainement la production de butées isolantes, un composant essentiel du système d’attache ferroviaire. Le système d’attache ferroviaire joue un rôle crucial dans l’infrastructure des voies ferrées. Il permet de fixer solidement les rails aux traverses, tout en assurant l’isolation électrique et la stabilité mécanique de l’ensemble.Il se compose généralement de plusieurs éléments, tels que les butées isolantes, les clips de fixation, les plaques d’assise et les cales élastomères. Ce système garantit la sécurité, la durabilité et la performance des voies, en absorbant les vibrations et en maintenant un alignement parfait des rails, même sous de fortes charges.

Dans cette optique, Techno Cast Rails ambitionne non seulement de produire localement ces composants stratégiques, mais aussi de maîtriser l’ensemble du système d’attache, en intégrant progressivement tous ses éléments à la chaîne de production. L’objectif est clair : devenir un acteur de référence en Algérie dans la fabrication de pièces pour le secteur ferroviaire.

Toujours selon Sabrina Bentabet, cette stratégie s’inscrit dans une vision à long terme visant à développer le métier du ferroviaire au sein du groupe, tout en identifiant les niches de marché dans un secteur en pleine croissance en Algérie. L’entreprise reste à l’écoute des besoins spécifiques de ses clients et explore continuellement les opportunités d’investissement pour se positionner comme un partenaire fiable dans ce domaine vital. Créé en 2008, le groupe Techno Cast est une entreprise algérienne spécialisée dans la maintenance industrielle, l’ingénierie et les services techniques multisectoriels. Basé à Douaouda, dans la wilaya de Tipaza, il s’est imposé comme un acteur clé dans des domaines aussi variés que l’Oil & Gas, l’automobile, la chimie, le traitement de l’eau, la sidérurgie, pharmaceutique, les énergies renouvelables et désormais le ferroviaire. Présent dans les 58 wilayas du pays, le groupe emploie plus de 300 collaborateurs. Certifié ISO 9001:2015, 45001, 14001 et oeuvre pour avoir l’IATF 16949 Techno Cast est structuré autour de plusieurs filiales spécialisées qui assurent la réalisation de projets d’ingénierie, la fabrication d’équipements, la gestion de projets EPC (Engineering, Procurement & Construction), ainsi que la fourniture de solutions techniques adaptées aux besoins de ses clients industriels.

En mai 2025, Techno Cast a officialisé son entrée dans le secteur ferroviaire en lançant une nouvelle division dédiée à ce domaine stratégique (rails services). Sa participation à l’Algeria Rail Expo organisée à Oran a marqué une étape importante dans son ambition de diversification et de contribution au développement des infrastructures ferroviaires en Algérie.

R.N