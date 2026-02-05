Cosider TP, SNTP et CTTP en mission au Tchad pour concrétiser la coopération dans les infrastructures

Une commission technique algérienne de haut niveau effectue, du 3 au 5 mai 2026, une visite de travail en République du Tchad, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays a indiqué ce samedi 2 mai , dans un communiqué le ministère des travaux publics et des infrastructures de base.

Précisant, cette mission intervient en application des orientations des hautes autorités et des accords signés le 22 avril dernier entre Alger et N’Djamena, notamment dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base.

La délégation regroupe des représentants du ministère des Travaux publics, de l’Agence algérienne de coopération internationale, ainsi que des entreprises et organismes publics spécialisés, dont Cosider TP, la SNTP et le CTTP.

Cette visite vise à traduire les engagements politiques en projets concrets et à mettre en place des mécanismes opérationnels de coopération, avec pour objectif de hisser le partenariat algéro-tchadien à un niveau supérieur d’efficacité et de performance.