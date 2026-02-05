Transport guidé de la capitale: les travaux d’extension du Métro d’Alger progressent à Baraki et Bab El Oued

Les travaux de réalisation du projet d’extension du Métro d’Alger se poursuivent à un rythme régulier à travers les différents chantiers ouverts à Baraki et Bab El Oued, dans le cadre du renforcement du réseau de transport guidé de la capitale a annonce dans un communiqué ce samedi le Ministere des Travaux publics et des Infrastructures de base,

Au niveau de l’extension de Baraki, les travaux avancent le long du tracé reliant la station Mohamed Belarbi à la station El Hadika, située au centre-ville de Baraki. Les opérations portent notamment sur le renforcement des parois des fouilles à l’aide d’ancrages techniques conformes aux normes adoptées, afin de garantir la stabilité des ouvrages et la sécurité du chantier. Le puits de ventilation n°10 enregistre également une progression soutenue, tandis que les travaux de creusement et de soutènement se poursuivent au niveau du puits de ventilation n°09 à l’aide d’anneaux circulaires en béton armé.

Concernant le prolongement de la ligne entre la station Place des Martyrs et la station Taleb Abderrahmane à Bab El Oued, les travaux de forage des pieux relatifs à l’accès sud de la station Taleb Abderrahmane ont été achevés. Les équipes ont également finalisé le forage des pieux ainsi que la réalisation de la poutre de couronnement du puits de ventilation n°08, une étape technique essentielle pour sécuriser la structure de l’ouvrage et réunir les conditions techniques nécessaires à la poursuite des prochaines phases du projet.

S’agissant des travaux structurels au niveau des stations, les opérations de soutènement périphérique par parois moulées se poursuivent. Elles comprennent les travaux d’excavation, la pose des cages d’armature et le coulage du béton, afin d’assurer les conditions techniques indispensables à l’avancement des différentes étapes de réalisation.