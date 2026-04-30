Transport ferroviaire de marchandise : la SNTF et Ferrovial concrétisent un partenariat stratégique pour 800 wagons dédiés au phosphate

la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et l’Entreprise nationale de réalisation d’équipements et de matériels ferroviaires (Ferrovial) Ont procedé a la signature d’une convention de partenariat stratégique ce jeudi, , en vue de renforcer les capacités de transport du phosphate sur la ligne minière Est reliant Djebel Onk à Annaba, via Tébessa et Souk Ahras.

Cet accord prévoit la réalisation et la mise à disposition de 800 wagons spécialisés destinés au transport des produits phosphatés, avec une capacité globale estimée à plus de 13 millions de tonnes par an, dans le cadre de la mise en exploitation progressive de cette infrastructure stratégique.

Selon les données déjà annoncées auparavant, ce programme industriel s’inscrit dans une dynamique nationale visant à développer le transport ferroviaire des matières minières et à promouvoir l’intégration industrielle locale. Un premier calendrier avait été fixé pour la fabrication progressive des wagons, avec des livraisons étalées en plusieurs tranches à partir de 2026, mobilisant des capacités industrielles nationales et générant plusieurs centaines d’emplois directs.

Pour rappel, la ligne minière Est, qui relie historiquement les gisements de phosphate de Djebel Onk au port d’Annaba, constitue un axe logistique majeur pour l’exportation des ressources minières algériennes et fait l’objet d’importants travaux de modernisation et de renforcement.

Finalement, la signature de cette convention vient concrétiser des annonces antérieures et marque une étape opérationnelle dans la préparation à l’exploitation du projet intégré du phosphate, en consolidant la complémentarité entre les secteurs du rail et de l’industrie nationale.

R.N.