Les ministères des Travaux publics et de l’Énergie ont tenu, ce dimanche, une réunion de coordination stratégique consacrée au suivi des grands projets ferroviaires, notamment la ligne minière Est et le projet de liaison ferroviaire Alger–Tamanrasset. La réunion de haut niveau tenue ce dimanche, est coprésidée par le ministre de l’Énergie, Mourad Adjal, et le ministre des Travaux publics, Abdelkader Djellaoui, a porté sur la gestion des interfaces entre les réseaux d’électricité et de gaz et les tracés ferroviaires en cours de réalisation.

En mettant l’accent sur le traitement anticipé des contraintes techniques, en particulier les points d’interférence entre les tracés ferroviaires et les réseaux d’électricité et de gaz. Cette approche proactive vise à réduire les risques de retard, maîtriser les coûts d’exécution et sécuriser les investissements liés à ces corridors structurants, appelés à transformer la connectivité logistique entre le Nord et le Grand Sud.

Selon le communiqué du MTP, Les autorités ont salué l’avancement des travaux sur la ligne minière Est (Annaba–Tébessa), considérée comme un levier d’accélération et un benchmark opérationnel pour les futurs projets ferroviaires d’envergure.

Concernant le projet Alger–Tamanrasset, les discussions ont abouti à la mise en place de mécanismes techniques et organisationnels pour cartographier en amont l’ensemble des contraintes réseaux, étape clé avant le lancement effectif des travaux sur les tronçons Laghouat–Ghardaïa–El Meniaa–In Salah–Tamanrasset.

À travers ce renforcement de la gouvernance intersectorielle, l’État confirme sa volonté d’accélérer la mise en œuvre des infrastructures ferroviaires stratégiques, en préparant activement le terrain pour le déploiement des grands corridors Nord–Sud à fort impact économique et logistique.

R.N.