CRBC et SNTP mobilisées pour accélérer les travaux du tronçon Bouchegouf–Dréa de la Ligne minière Est

le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé, ce samedi 09 mai 2026 au siège de son département ministériel, une réunion de coordination consacrée à l’évaluation de l’état d’avancement des travaux du projet stratégique, la ligne minière Est Annaba – Djebel El Onk (Tébessa),notamment au niveau de la section reliant Bouchegouf à Dréa, longue de 121 km.

Cette réunion s’est tenue selon le communiqué du MTP, en présence de cadres centraux du ministère, des directeurs généraux de l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif), de l’Entreprise nationale des travaux publics (SNTP), ainsi que du directeur général de la société chinoise China Road and Bridge Corporation (CRBC), chargés de la réalisation du projet.

Au cours de la rencontre, le directeur général de l’Anesrif a présenté un rapport d’étape portant sur les dernières visites de terrain effectuées sur le tronçon Bouchegouf – Dréa, les 21 et 28 avril ainsi que le 05 mai en cours. Il a également exposé l’évolution des travaux depuis la dernière visite du ministre sur le chantier, les 09 et 10 avril derniers, dans le cadre du suivi du rythme de réalisation et de l’évaluation de l’avancement enregistré sur le terrain.