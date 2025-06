Oran s’impose comme un futur pôle ferroviaire: Genertec CNTIC lancera la fabrication de locomotives en Algérie

Le géant chinois Genertec CNTIC, premier producteur mondial de locomotives, prévoit de réaliser en Algérie un projet industriel ambitieux : la création d’un complexe ferroviaire à Oran, dans le cadre d’un partenariat stratégique avec la SNTF et l’ENCC.

Cette initiative s’inscrit dans un vaste plan de coopération bilatérale entre la Chine et l’Algérie. Ce partenariat est présenté comme prioritaire, traduisant la volonté des deux pays de renforcer les capacités ferroviaires algériennes via un transfert de technologies et le développement d’une infrastructure industrielle locale.

Lors du salon Algeria Rail Expo, M. MENG FANWAN, directeur marketing pour la zone Afrique du Nord chez Genertec CNTIC, a souligné l’ambition de l’entreprise : si les conditions sont réunies, le montage des premières locomotives dans l’usine d’Oran pourrait débuter dès la fin de l’année en cours, avant de s’étendre à d’autres gammes de matériel roulant. Genertec CNTIC ne se contentera pas d’assembler des locomotives ; elle prévoit aussi de mobiliser son expertise pour dynamiser la sous-traitance locale. La fabrication de locomotives est un processus industriel exigeant, nécessitant des compétences avancées dans des domaines variés tels que l’électronique de commande, les systèmes de freinage, la motorisation et les bogies.

La sous-traitance spécialisée dans ces domaines représente un levier stratégique, permettant d’assurer une qualité optimale tout en concentrant les efforts sur l’assemblage et le contrôle final du produit. Par ailleurs, cette dynamique favorise l’émergence d’un écosystème industriel local, stimulant l’innovation, la compétitivité et l’accès des PME à des projets d’envergure. Il s’agit d’un véritable catalyseur pour l’industrialisation régionale. Ce complexe industriel générera plus de 1000 emplois directs, contribuant à transformer Oran en un pôle de référence dans l’industrie ferroviaire en Afrique du Nord. À terme, ce projet pourrait ouvrir la voie à de nouvelles initiatives industrielles et à l’expansion de l’Algérie sur le marché ferroviaire africain. Genertec CNTIC (China National Technical Import and Export Corporation), fondée en 1952, est une entreprise publique relevant du conglomérat China General Technology Group (Genertec). Spécialisée dans les projets d’ingénierie clé en main (EPC), elle intervient dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’industrie lourde, de la santé et de l’éducation. Elle joue un rôle central dans l’importation et l’exportation de technologies industrielles de pointe, tout en fournissant des services techniques complets. Présente dans plus de 70 pays, CNTIC est un acteur clé du développement des infrastructures mondiales, avec une empreinte croissante en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine.