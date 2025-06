Industrie du câble fortement représentée à Algeria Rail Expo : Enicab, un modèle exemplaire de partenariat public-privé en Algérie

Dans un contexte économique national en pleine mutation, l’entreprise algérienne ENICAB (Entreprise Nationale des Industries du Câble de Biskra) se positionne aujourd’hui comme un modèle réussi de partenariat public-privé, alliant savoir-faire industriel local et expertise technologique avancée.

Rencontré en marge du salon Algeria Rail Expo , qui se déroule du 11 au 14 juin à oran, par le média specilisé BTP-DZ, le PDG Abdelhakim El Wahem a rappelé qu’ENICAB est une société mixte née du partenariat entre CONDOR et ELEC El DJAZAIR, implantée sur un site de 42 hectares à Biskra. Fondée il y a plus de 32 ans, l’entreprise est pionnière dans la fabrication de câbles d’énergie en Algérie.

Elle offre une large gamme de produits : câbles basse et moyenne tension, câbles industriels, câbles nus haute tension, et plus récemment câbles télécom, data, haute et très haute tension, ainsi que câbles sans halogènes. L’intégration de CONDOR en 2017 a marqué un tournant stratégique, consolidant la position de leader d’ENICAB sur le marché national. Ses produits sont utilisés dans de nombreux secteurs clés : distribution électrique, hydrocarbures, pétrochimie, télécommunications, infrastructures et bâtiment. Elle fournit aujourd’hui les plus grands projets de construction du pays, avec des clients prestigieux tels que SONELGAZ, SONATRACH, les EPC/contractors nationaux et internationaux, et divers organismes étatiques. Depuis 2012, ENICAB fabrique également du fil de contact pour tramways et réseaux ferroviaires.

Le salon Algeria Rail Expo représente pour elle une opportunité de nouer des relations avec des partenaires nationaux et internationaux. L’entreprise affiche des ambitions fortes : produire des câbles pour les secteurs automobile et électroménager, avec un taux d’intégration locale de 50 %, ainsi que développer un câble haute tension de technologie ACCC (en partenariat avec un acteur américain).

Par ailleurs, ENICAB projette de produire localement de la fibre optique pour répondre à la demande d’Algérie Télécom et réduire les importations. Ce partenariat stratégique entre CONDOR et ELEC El DJAZAIR est souvent cité comme modèle pilote et satisfaisant dans la dynamique des partenariats public-privé (PPP) en Algérie.

R.N.