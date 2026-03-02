Travaux maritimes Annaba : Avancement des travaux du port phosphatier et de la ligne minière Est

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Abdelkader Djellaoui, a effectué une visite de terrain à Annaba pour évaluer l’état d’avancement des travaux d’extension du port phosphatier, comprenant la construction d’un quai minier intégré au projet global de développement du phosphate.

Lors de cette visite, le ministre s’est déplacé à bord d’un remorqueur pour inspecter les travaux de consolidation des sols par injection de ciment à haute pression au niveau de la tête de la digue existante, ainsi que les opérations de battage des pieux métalliques du nouveau quai. Les entreprises en charge du projet ont présenté les détails techniques et le rythme d’exécution des travaux.

Abdelkader Djellaoui a souligné l’importance de renforcer les chantiers et de mobiliser tous les moyens matériels et humains afin d’accélérer la cadence des travaux, tout en respectant strictement les normes de qualité et de sécurité. Le ministre a rappelé que le groupement des entreprises s’est engagé à livrer le projet dans les délais fixés.

Parallèlement, la ligne minière Est, longue de 422 km, notamment le tronçon Tinokla – Tébessa, fait également l’objet d’un suivi rigoureux, afin de garantir la fluidité du transport des phosphates vers le port et de soutenir le développement industriel de la région. La Télévision algérienne a assuré une couverture spéciale de cette visite.

Contexte économique : L’extension du port phosphatier et la modernisation de la ligne minière Est s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale visant à renforcer la production et l’exportation du phosphate, secteur clé pour l’économie algérienne, et à améliorer les infrastructures logistiques dans l’Est du pays.