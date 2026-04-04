Ligne minière Est Annaba–Tébessa :Images d’avancement des travaux aux points kilométriques 24 et 26

Le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base a diffusé des images illustrant l’état d’avancement des travaux de la ligne minière Est Annaba–Tébessa, notamment au niveau des points kilométriques 24 et 26.

Selon le ministère, les travaux se poursuivent à un rythme soutenu sur l’ensemble des chantiers, y compris en nocturne, grâce à la mobilisation des moyens humains et matériels, en vue de respecter les délais de réalisation.

Les interventions en cours concernent notamment les opérations de pose et de bourrage de la voie ferrée, ainsi que les travaux de soudage des rails, en particulier au niveau de la gare d’El Hadjar.

Les entreprises nationales engagées dans le projet, dont Cosider Travaux Publics, Infrafer et leurs partenaires, poursuivent leurs activités sur plusieurs fronts, parallèlement aux travaux de génie civil relatifs aux ouvrages d’art.

La diffusion de ces images s’inscrit dans le cadre du suivi régulier du projet, qui enregistre une progression continue sur l’ensemble de ses composantes.