L’écosystème constructeurs et industrie ferroviaire en vitrine à Algeria Rail Expo

La première édition du salon Algeria Rail Expo ,qui a ouvert ses portes ce mercredi au centre de conventions Ahmed Ben Ahmed (CCO) à Oran met en vitrine l’émergence d’un tissu industriel ferroviaire national ambitieux, fondé sur l’innovation, la production locale et les partenariats stratégiques.

Lors de la première édition du salon Algeria Rail Expo, qui s’est ouverte mercredi à Oran, les acteurs de la filière ferroviaire en Algérie ont dévoilé une panoplie de solutions et de produits témoignant du dynamisme et de la montée en puissance de l’écosystème ferroviaire algérien. L’événement lors de sa première journée a permis de dresser un état des lieux des projets structurants en cours, tout en mettant en lumière la richesse des produits et services fabriqués localement ou en partenariat avec des opérateurs étrangers. Le salon a également révélé une large gamme de solutions techniques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur ferroviaire : systèmes de signalisation centralisée, équipements de voie à haute durabilité, automatismes embarqués, logiciels de régulation du trafic ou encore des solutions pour la maintenance prédictive du réseau ferroviaire. La présence marquée de fournisseurs et de fabricants nationaux confirme la volonté d’intégrer localement les composantes critiques du secteur. Des entreprises telles que Cosider, ENICAB, CATEL, mais aussi REMELEC et ESTEL RA, ont présenté des capacités de production accrues en rails, équipements de voie et systèmes de signalisation. Cette dynamique est portée par une stratégie étatique visant à minimiser les importations et d’intégration progressive du tissu industriel national dans les grands chantiers ferroviaires.

Au-delà de l’exposition, le salon vise à jouer un rôle central de plateforme d’échanges techniques et de mise en relation entre donneurs d’ordre et des entreprises technologiques et industriels. Ce rendez-vous spécialisé, tenu pour la première fois à Oran, confirme que l’Algérie s’oriente vers un modèle ferroviaire intégré, performant et durable.

En exposant une richesse technologique et une diversité de produits en constante évolution, ce salon une première à l’échelle maghrébine s’impose comme un baromètre du potentiel de transformation industrielle du rail algérien.

R.N.