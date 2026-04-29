Coopération Algérie–Russie : focus sur les systèmes intelligents de gestion des infrastructures

Après une première rencontre hier mardi , entre Saïd Sayoud ministre des l’Intérieur, des Collectivités Locales et des Transports et Igor Levitin, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a reçu ce mercredi Sergueï Tcheriomine, ministre du gouvernement de la ville de Moscou chargé des relations économiques extérieures et internationales, en présence de l’ambassadeur de Russie en Algérie, Alexei Solomatin, et d’une délégation russe.

Les deux parties ont examiné les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des infrastructures de base, notamment dans les secteurs des chemins de fer et du transport guidé.

À cette occasion, elles ont salué le niveau d’expertise des deux pays dans la réalisation et le développement des infrastructures, soulignant l’importance de hisser la coopération à un niveau supérieur à travers le renforcement des échanges d’expériences, le transfert de savoir-faire et la valorisation des meilleures pratiques, en particulier dans les projets ferroviaires et de métro, notamment au niveau des grandes agglomérations.

Les discussions ont également porté sur le développement de systèmes intelligents de gestion des infrastructures, dans une optique de modernisation et d’optimisation des performances précise Le communiqué du ministère

Les deux parties ont convenu de poursuivre le renforcement de cette coopération, au service des intérêts communs et du soutien à la dynamique de développement dans les deux pays.