Secteur minier : Mourad Hanifi nommé ministre dans un contexte de transformation stratégique

À l’issue du remaniement ministériel intervenu ce jeudi 9 avril, le président de la République,Abdelmadjid Tebboune a nommé M. Mourad Hanifi en qualité de ministre des Mines et des Industries minières. Consacrant ainsi l’élévation du secteur minier au rang de portefeuille autonome.

Qui est Mourad Hanifi?

Avant cette nomination, il occupait le poste de directeur général de l’Agence nationale des activités minières (ANAM), après avoir exercé en qualité de directeur général des mines, cumulant une solide expérience dans le secteur et dans un poste équivalent au ministère de l’industrie.

Cette désignation intervient dans un contexte marqué par la montée en puissance du secteur minier, désormais érigé en priorité stratégique nationale. Longtemps rattaché au ministère de l’Industrie, puis intégré au secteur de l’Énergie, le domaine minier accède aujourd’hui à une autonomie renforcée, traduisant la volonté des pouvoirs publics d’en faire un levier majeur de diversification économique.

Cette dynamique s’appuie sur le développement de projets structurants d’envergure, notamment le gisement de fer de Gara Djebilet, le projet intégré de phosphate, ainsi que la mine de zinc et plomb de Tala Hamza. Parallèlement, le projet ferroviaire minier visant à relier les zones d’exploitation aux infrastructures portuaires constitue un axe clé pour améliorer la logistique, soutenir les capacités d’exportation et renforcer l’attractivité du secteur.

La nomination de Mourad Hanifi intervient ainsi dans une phase d’accélération visant à structurer une industrie minière performante et compétitive, appelée à jouer un rôle central dans le développement économique national.

K.A.