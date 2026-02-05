Coopération algéro-omanaise : signature de plusieurs accords dans le secteur des transports

L’Algérie et le Sultanat d’Oman ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leur coopération bilatérale dans le domaine des transports, à l’issue d’une séance de travail élargie coprésidée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, et son homologue omanais, Saeed bin Hamoud Al Maawali.

La rencontre, tenue en présence de la Haute Commissaire à la Numérisation, Meriem Benmouloud, a réuni des responsables et cadres des deux pays pour examiner les voies de développement du partenariat et de consolidation de la coordination dans les différents modes de transport.

À cette occasion, plusieurs mémorandums d’entente ont été signés. Dans le domaine maritime, un accord a été conclu entre le Groupe des Services Portuaires (Serport) et le groupe omanais Asyad, visant à renforcer la coopération et l’échange d’expertises en matière de gestion portuaire.

Dans le secteur aéroportuaire, un autre mémorandum a été paraphé entre la Société de gestion des services aéroportuaires d’Alger et Oman Airports, portant sur le développement des services d’assistance en escale et l’amélioration des performances opérationnelles.

Les deux parties ont également convenu d’un programme exécutif couvrant plusieurs segments du transport, traduisant leur volonté commune de dynamiser le partenariat et de promouvoir les échanges d’expertises.

Au terme des travaux, les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale et à soutenir les initiatives communes, tout en saluant la qualité de l’organisation et de l’accueil ayant marqué cette rencontre.