Autoroute Est–Ouest : l’ADA intensifie ses opérations de maintenance et de réhabilitation du réseau

L’agence des Autoroutes (ADA) poursuit la mise en œuvre de son programme intensif de maintenance et de réhabilitation de plusieurs tronçons de l’autoroute Est–Ouest, dans le but d’assurer la pérennité du réseau et de fluidifier la circulation, en particulier au niveau des points noirs nécessitant des interventions techniques continues.

Sur l’axe reliant Blida à Birtouta, au niveau de l’autoroute A1, et plus précisément au virage de Beni Mered (point kilométrique 36), plusieurs interventions de terrain sont en cours afin d’améliorer les conditions de circulation et de corriger les anomalies constatées sur ce tronçon.

Dans la wilaya de Boumerdès, sur l’autoroute A2, des travaux de réhabilitation ont été lancés au niveau de la zone d’Ouled Ghalia (PK 02+612), dans la commune d’Ouled Moussa, en vue de remettre à niveau ce segment et d’en améliorer la qualité conformément aux normes techniques en vigueur.

Toujours dans la même wilaya, des travaux de traitement des glissements de terrain se poursuivent sur l’axe A102 au point kilométrique 06+500, dans le cadre de la prévention des risques géologiques susceptibles d’affecter la stabilité de l’infrastructure.

Par ailleurs, sur l’axe A3 au niveau de Boumedfaâ, les travaux de réfection des joints de dilatation des ouvrages d’art se poursuivent entre Oued Djer et Alger. Ces interventions concernent plusieurs structures, notamment les ouvrages OA49.2, OA50.0 et OA50.1, et visent à garantir leur sécurité et leur durabilité.

Dans la wilaya de Bouira, les travaux de maintenance du pont de Oued Rkham, en direction de Constantine, ont été achevés, avec la réouverture complète à la circulation. Cette opération reflète la cadence soutenue des interventions et la volonté de réduire les délais tout en respectant les standards de qualité.

L’ensemble de ces actions témoigne de l’engagement des équipes de l’Algérienne des Autoroutes, mobilisées à travers différents chantiers, avec des moyens humains et techniques conséquents, et assurant un suivi quotidien de l’avancement des travaux, notamment sur les sections sensibles du réseau.