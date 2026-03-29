Laghouat – Ghardaïa : un appel d’offres ferroviaire qui attise les convoitises

L’Algérie confirme son accélération ferroviaire avec la publication, le 24 mars 2026, d’un appel d’offres portant sur la réalisation des travaux de la ligne Laghouat – Ghardaïa (265 Km), un axe clé pour le développement du réseau dans les régions du Sud. Au-delà de son aspect technique, cet appel d’offres suscite déjà un vif intérêt au sein de l’écosystème ferroviaire, tant au niveau national qu’international. Le projet porte sur la réalisation complète des travaux ferroviaires, incluant : Les terrassements et la plateforme, la pose de voie, les ouvrages d’art et les équipements nécessaires à l’exploitation Ce type de marché, à forte intensité capitalistique, s’adresse principalement à des entreprises disposant d’une expérience confirmée dans les projets ferroviaires d’envergure.

Les entreprises nationales en première ligne

Les grands groupes algériens de travaux publics et ferroviaires peuvent être en première ligne et apparaissent comme des candidats naturels, aujourd’hui ils disposent d’une connaissance fine du terrain, une expérience sur les projets nationaux et capacité de mobilisation rapide. Toutefois, leur positionnement pourrait nécessiter des groupements pour répondre à l’ensemble des exigences techniques.

Les groupements internationaux en embuscade

Ce type de projet attire également des majors étrangères, souvent en partenariat avec des acteurs locaux : Entreprises chinoises (très présentes en Algérie sur les grands projets d’infrastructure), groupes européens (notamment dans l’ingénierie et les systèmes ferroviaires) et acteurs turcs, de plus en plus actifs sur le marché algérien. Le modèle le plus probable reste celui de consortiums mixtes, combinant : Expertise technique internationale et ancrage local.

Les spécialistes ferroviaires et équipementiers

Au-delà du génie civil, ce projet mobilisera un écosystème élargi : Fournisseurs de rails et équipements, entreprises de signalisation, bureaux d’études et d’ingénierie. Une opportunité indirecte pour de nombreux acteurs du secteur. La liaison Laghouat – Ghardaïa s’inscrit dans une stratégie globale visant à étendre le réseau ferroviaire vers le Sud et à accompagner les flux logistiques, les activités énergétiques et le développement territorial.Cet appel d’offres illustre une tendance claire : Le ferroviaire algérien entre dans une phase d’industrialisation à grande échelle, pour les entreprises du secteur, il ne s’agit pas uniquement de répondre à un marché, mais de se positionner durablement sur un cycle d’investissement structurant. Pour rappel le projet bénéficie d’un financement international structurant, avec un prêt approuvé par la banque africaine de développement et avec la participation également de la BIIA (Banque Asiatique d’Investissement pour les Infrastructures) au montage financier, confirmant l’importance stratégique du projet à l’échelle régionale et continentale.