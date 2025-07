L’Algérie réceptionne un tronçon stratégique de la ligne minière ouest : vers un partenariat renforcé avec le géant chinois CRCC

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Lakhdar Rekhroukh, a reçu mardi 8 juillet , le président du conseil d’administration du groupe chinois CRCC (China Railway Construction Corporation), M. Dai Hegen, à l’occasion de la réception officielle d’un tronçon majeur de la ligne ferroviaire minière ouest.

Long de 135 kilomètres, ce segment relie la ville de Tindouf au gisement stratégique de Gara Djebilet. Sa finalisation marque une étape cruciale dans le développement des grandes infrastructures nationales, en particulier dans les régions du sud-ouest algérien, selon le communiqué du ministère.

précisant, lors de la rencontre, le ministre a salué le travail accompli par les entreprises nationales et étrangères engagées dans le projet, mettant en avant le rôle central de l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, en tant que maître d’ouvrage, ainsi que le réalisateur , à savoir le groupe CRCC. Il a également souligné sans détailler , la contribution décisive des compétences algériennes et l’importance de la coopération sur le terrain pour surmonter les défis liés à ce chantier d’envergure.

Le point a également été fait sur l’état d’avancement des autres tronçons de la ligne minière, avec un appel du ministre à renforcer la coordination afin de respecter les délais fixés, conformément aux orientations du président de la République.

De son côté, le président du CRCC a réitéré l’engagement de son groupe à accompagner l’Algérie dans la modernisation de son réseau ferroviaire. Il a exprimé sa volonté d’intensifier la coopération, notamment dans les domaines des technologies intelligentes, de la formation spécialisée, de la maintenance et de la numérisation.