Développement et de modernisation d’Alger: la commission mixte pour superviser le projet installée

Mise en place d’une commission de travail pour suivre la mise en œuvre du programme de développement et de modernisation d’Alger

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Lakhdar Rakhroukh a présidé, ce lundi 30 décembre 2024, une réunion de travail au siège de la Wilaya d’Alger.

Cette réunion était dédiée à l’examen du programme de développement et de modernisation de la capitale, qui s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique du Président de la République visant à lancer et suivre la mise en œuvre des projets inscrits.

La rencontre a vu la participation des cadres centraux du ministère et de la wilaya, ainsi que des directeurs généraux des entreprises et établissements publics sous tutelle, ainsi que des instances concernées.

Lors de cette réunion, le ministre, accompagné du wali M. Rabhi et de son équipe, a pris connaissance d’une présentation détaillée sur les projets de modernisation et de développement de la capitale, ainsi que des approches proposées pour la mise en œuvre de ce programme ambitieux.

Dans son allocution, M. le ministre a souligné que cette rencontre représente une prolongation de la présentation de la vision stratégique pour le développement et la modernisation d’Alger. Il a donné des orientations et des instructions concernant le développement du réseau routier, ferroviaire et du transport urbain.

Le ministre a également salué les efforts du secteur et le soutien des services de la wilaya d’Alger, qui contribuent à alléger la pression routière dans la capitale, à travers la réalisation de projets d’infrastructures publiques et de base. Ces projets permettront d’améliorer la circulation et la mobilité à travers l’achèvement du réseau routier principal et le développement du transport public.

Enfin, lors de cette réunion, il a été convenu de la mise en place d’une commission de travail pour suivre la mise en œuvre du programme de développement et de modernisation de la capitale. Cette commission sera dirigée par le secrétaire général du ministère des Travaux publics et le secrétaire général de la wilaya d’Alger.