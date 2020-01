Infrastructures Ferroviaires : 2300 km en cours de travaux

L’Algérie dispose d’un ambitieux programme de développement des infrastructure ferroviaires. L’Anesrif gère plus de 300 contrats marché et conventions avec plus de 39 entreprises nationales et 59 étrangères pour réaliser un réseaux de 2 300 km en cours de travaux, selon l’agence, qui a choisi l partager ces chiffres clés au dernier Sitp 2019. Elle compte 5650 km en cours d’études de nouvelles lignes, 750 km étude de signalisation et énergie et 4230 km d’étude d’électrification. L’ampleur des travaux géré par l’Anesrif se mesure aussi aux déblais extrait à savoir 107 millions de m3, équivalent à 14 fois le volume extrait du tunnel sous la manche reliant la France au royaume unis. 103 millions de m3 de remblais, l’équivalent à 3fois celui du LGV reliant le Sud -Ouest au centre de la France à savoir 302 km. Se sont aussi 49 tunnels totalisant une longueur de 57 km et 222 viaducs représentants une longueur 62 km qui sont en cours de construction.