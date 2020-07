La relance économique de l’Algérie de 2020 passe par son domaine minier

Le président Tebboune instruit son gouvernement remanié en juin, pour se doter de nouveaux portefeuilles ministériels dont un ministère dédié au Mines, d’entamer l’exploitation trois grands gisements de fer, de zinc et de phosphate ce qui fait du domaine minier une priorité de du plan de relance économique.

L’Algérie s’est dotée d’un portefeuille ministériel exclusif dédié au secteur des Mines, dans le gouvernement de juin 2020. Un changement, d’une direction des mines à un ministère, qui préfigure le poids avenir de cette industrie dans l’économie algérienne. En effet, l’Algérie inscrit le secteur minier comme nouveau socle d’expansion au décollage du plan de relance économique, dévoilé lors du dernier conseil des ministres tenu par visioconférence le dimanche 12 juillet. 1000 milliards de Da seront injectés immédiatement auxquels s’ajouteront 10 milliards de dollars disponible pour l’investissement. Pour aller vite en besogne dans l’industrie de l’extraction, de l’exploitation, de la transformation et l’exportation des produits à forte valeur ajouté, pour ceux déjà identifiés, dont les projets sont attentes de lancement ou en souffrance depuis quelques années, et autres gites découverts, une instruction est émise par Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, lors du dernier conseil des ministres tenu dimanche 12 juillet où il a dévoilé son plan de relance économique de 1 000 milliards de DA et autres 10 milliards de dollars à injecter dans l’investissement.

Ladite instruction porte sur l’exploitation des trois attendus des gisement de fer de Ghara Djebilet (wilaya de Tindouf) , de la mine de zinc d’Amizour près de Béjaïa et la relance du projet de fabrications phosphates à El Aouinet (w.Tebessa). La crise de la volatilité des prix pétrole et du Covid-19 semble être ce ce détonateur qui va accéléré le processus du développement de cette industrie minière, qui à court terme, après le pétrole,permettra à l’Algérie de devenir un pays à vocation minière, qui va sûrement se frayer un chemin sur le marché international.

Les experts miniers, les professeurs en géologie minière et économistes sont nombreux à plaider pour consentir de l’investissement, du développement , de l’exploitation et l’industrialisations des différents gîtes avérés qui constituent ce fort potentiel en produits diversifiés que recèle l’Algérie .