Lancement des projets en attente: objectif prioritaire à la rentrée du gouvernement Djerad

Dans sa dernière livraison du panorama du secteur du bâtiment , le Batimatec , l’organisateur de l’évènement majeur de la région de toute l’industrie du bâtiment a fait un zoom sur les priorités du secteur et ses perspectives avenir . Il est a fait savoir les priorités du nouveau gouvernement Abdelaziz Djerad, Pm, qui a rappelé récemment rappelé les directives données dans ce cadre lors du Conseil des Ministres du 18 Janvier 2020, en vue de finaliser, dans les meilleurs délais, les programmes de logements en cours de réalisation. Dans ce cadre, un planning prévisionnel pluriannuel de financement sur la période 2020-2024 devra être établi, en accordant la priorité, dans le cadre de la loi de finances complémentaire pour 2020, à la prise en charge des viabilisation des logements achevés et en voie d’achèvement. D’autres mesures ont été prises dont notamment, l’amélioration du management des projets de réalisation de logements, à travers une coordination plus efficace du travail et le respect des délais de réalisation.

Au menu des travaux publics, pénétrantes autoroutière de Cherchell, Port Hamdania, complexe industriel de phosphate, chemin de fer …

Si la production du logement est une des prioritaire du président afin de satisfaire une demande croissante dont l’ impact sociale est des plus important pour la paix sociale . Les travaux publics auront la part belle des projets sont priorisé sur d’autres dont certains . Défendus bec et angle par les entreprises et les instigateurs les deux projets inscrit au portefeuille de la route de la soie comme le port de Cherchell , chemin de fer, et autre complexe du phosphate. On notera la dernière instruction du président d’Abdelmadjid Tebboune, qui a donné instruction lors du dernier conseil des ministre de réexaminer le dossier le plutôt possible et au plus tard dans les trois mois avenir . Ce méga-projet, au rappel, requiert une ligne ferroviaire , une pénétrante autoroute , une zone industrielle, si il vient a se réaliser donnerait un nouvel essor aux secteurs clé de l’économie, à l’instar de celui du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie , du transport et différents services.