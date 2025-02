Lancement des Travaux et inspection des Projets Stratégiques dans le ferroviaire au menu de la visite de M. Lakhdar Rakhroukh à l’Est

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Lakhdar Rakhroukh, accompagné de la Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Énergie, chargée des Mines, a effectué ce lundi 27 janvier une visite de travail dans les wilayas d’El Tarf et de Souk Ahras pour suivre l’avancement de plusieurs projets importants inscrits dans le programme d’action du secteur.

Modernisation et Doublement de la Ligne Ferroviaire Minérale Est

Selon le communiqué du ministère des Travaux publics, parmi les projets majeurs examinés, figure la modernisation et le doublement de la ligne ferroviaire minérale orientale, s’étendant d’Annaba à Blad El Hadba, au sud de la wilaya de Tébessa, sur une distance de 422 km. Ce projet fait partie du grand plan d’exploitation et de transformation du phosphate intégré. Il constitue un projet stratégique et structurant, visant à dynamiser le développement dans la région frontalière est du pays, en créant plus de 18 000 emplois dans les wilayas traversées, notamment Annaba, El Tarf, Guelma, Souk Ahras et Tébessa.

Le ministre a supervisé l’avancement des travaux sur le segment nord de la ligne, reliant Annaba à Bouchoucha (54 km). Ce segment est actuellement réalisé par un consortium d’entreprises nationales. Malgré la complexité du terrain, les travaux avancent rapidement, soutenus par un renforcement des ressources humaines et matérielles. Des infrastructures supplémentaires, telles que des ponts et des tunnels, ont été mises en place pour maintenir le tracé.

Lors de cette visite, il a également été annoncé la fin des travaux de forage du deuxième tunnel, d’une longueur de 525 mètres, au niveau de Cheikhani dans la wilaya d’El Tarf. Le premier tunnel, de 315 mètres, a vu son forage achevé, et les travaux de renforcement du revêtement intérieur en béton ont été lancés.

Concernant la section Annaba-Bouchoucha, le ministre a insisté sur la nécessité de respecter les délais contractuels, précisant que le projet doit être livré avant fin 2025.

Lancement des Travaux de la Section Centrale du Projet Ferroviaire

Le communiqué indique également que, dans la wilaya de Souk Ahras, le ministre a supervisé le lancement des travaux de la section centrale de la ligne ferroviaire minérale, qui relie Bouchoucha à Oued Kebrit sur 151 km. Ce segment se divise en deux sections : la première, de Bouchoucha à Draa, passant par Souk Ahras sur 121 km, et la seconde, de Draa à Oued Kebrit, sur 30 km. M. Rakhroukh a souligné l’importance d’un suivi constant des travaux et d’une coordination efficace entre les entreprises chargées de l’exécution, afin de respecter les délais et de garantir la qualité des travaux.

Lancement des Travaux de Doublement de la Route Nationale N°16

Le ministre a également procédé, selon le même communiqué, au lancement des travaux de doublement de la route nationale N°16 reliant Mechrouha à Souk Ahras sur 17 km. Ce projet, qui inclut la réalisation d’une infrastructure technique, sera divisé en quatre sections. M. Rakhroukh a donné des instructions pour renforcer les capacités des chantiers avec les ressources nécessaires afin d’assurer la livraison des travaux dans les délais impartis.

Une fois achevée, cette section permettra une connexion directe avec la wilaya de Guelma et le réseau autoroutier Est-Ouest, grâce au doublement de la route nationale N°16 dans la wilaya de Guelma sur une distance de 42 km.

Ces projets, selon le ministère des Travaux publics, constituent un levier majeur pour le développement économique et l’intégration régionale, avec des retombées positives pour les zones traversées et une contribution significative à la relance économique du pays.