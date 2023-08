L’exploitation imminente de la Mine de zinc et plomb d’Amizour

L’exploitation du gisement de Oued Amizour, riche en zinc et plomb, est un projet économiquement rentable, selon Selon les experts Messaoud Houfani et le Pr. Abedelkader Saadallah, intervenants le 14 juillet, dans l’émission les pros de l’Eco, sur la chaine ALL24.

Un gisement découvert avec les moyens algériens, en 1977, et considéré d’importance mondiale avec une ressources totale de de 54 millions de tonnes, dont 34 millions de tonnes économiquement rentables, une teneur de 5,6% de zinc et 1,9% de plomb, tonne Mr Houfani expert en géologie et conseillé du ministre de l’énergie et Mines. Pour lui , cela permettra de produire 20 millions de minerais, correspondant à 170 000 tonnes de zinc et 30 000 tonnes de plomb, étalant ainsi les chiffres pour indiquer l’importance de ce nouveau chantier en attente de lancement .

Intervenant dans la même émission, le Pr. Abedelkader Saadallah, pour lui, le gisement de Oued Amizour qui au-delà du zinc et du plomb, contient également d’autres métaux qui peuvent être extraits. selon lui, cette exploitation est cadrée par la nouvelle politique minière, qui vise à répondre aux besoins de l’industrie locale, à soutenir la croissance économique de la région , tout en valorisant les métaux en créant une chaine de valeur industrielle par le développement local et national.

Rappelant que l’extraction se fera aux normes du respect de l’environment en exigeant des procédés respectueux de l’environnement à l’entreprise Western Mediterranean Zinc Spa (WMZ), une coentreprise entre l’australienne Terramin et l’entreprise nationale des produits miniers non-Ferreux et des substances utiles Spa (ENOF) explique l’interviewé à l’endroit des populations locales et surtout soucieuses de préserver leur environnement , des nappes d’eau et la santé. À ce propos Mr Houfani rassure que même le rétablissement du site se fera au fur et à mesure avec des techniques prouvées au niveau international.

S’appuyant sur l’étude faisabilité , cette exploitation, selon ce dernier contribuera à la relance du secteur surtout au développement économique et industriel, pour lui il est plus que nécessaire de lancer le projet qu’il défend sur tous les plans en mettant en avant les conditions favorables à sa réalisation.

K.A.