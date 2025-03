Modernisation de la RN06 au menu de la réunion entre le Ministre et les Députés d’Adrar et Bordj Badji Mokhtar

Le ministre des Travaux publics, M. Lakhdar Rakhroukh, a rencontré ce jeudi 13 mars , une délégation de députés des wilayas d’Adrar et de Bordj Badji Mokhtar au siège du ministère . Cette réunion a permis d’examiner les priorités en matière d’infrastructures routières dans ces deux régions du sud de l’Algérie a indiqué dans un communiqué le ministère des travaux publics.

Le principal sujet abordé a été la modernisation de la route nationale N°06, qui traverse ces wilayas et un axe stratégique pour le transport de marchandises, de passagers, ainsi que pour les échanges commerciaux transfrontaliers. Les parlementaires ont exprimé le besoin urgent de réhabiliter et de moderniser ce tronçon pour améliorer la sécurité routière et fluidifier le trafic.

En outre, plusieurs autres projets ont été discutés, dont le renforcement de la RN06 entre la commune de Tassabit et Adrar, ainsi que l’amélioration de la route reliant Adrar à Ouled Djerir. Ces projets visent à renforcer la connectivité régionale et à faciliter les déplacements dans ces zones.

Le ministre a également mis l’accent sur la modernisation du tronçon reliant Rggane à Bordj Badji Mokhtar, un projet clé pour le désenclavement des zones frontalières et pour la stimulation des échanges commerciaux avec les pays voisins, notamment ceux d’Afrique subsaharienne avait précisé le document.

Lors de la réunion, M. Rakhroukh a réaffirmé l’engagement de l’État à développer les infrastructures routières dans le sud du pays, en soulignant l’importance de ces projets pour le développement économique et social de la région. L’amélioration des infrastructures routières est perçue comme un levier essentiel pour réduire les inégalités régionales et favoriser une intégration plus poussée des wilayas du sud dans l’économie nationale et internationale.