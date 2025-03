Abadla : Lancement du Projet de Centrale Solaire de 80 MW pour une Algérie Plus Verte et Durable

Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables, Mohamed Arkab, a supervisé la pose de la pierre de base de la centrale solaire de 80 MW à Abadla, dans la wilaya de Bechar.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale de transition énergétique et vise à renforcer le réseau électrique de la région en produisant de l’énergie propre, réduisant ainsi les émissions de CO2.

La centrale, qui couvrira 160 hectares, sera achevée en deux phases, avec les premiers sous-champs livrés entre décembre 2025 et janvier 2026.

faisant partie d’un programme national de 15 centrales solaires d’une capacité totale de 3200 MW réparties sur plusieurs wilayas, le projet contribuera à la création d’emplois, à la réduction des émissions de CO2 et au développement économique local, tout en s’appuyant sur des technologies modernes pour assurer son efficacité à long terme.