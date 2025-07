Alger donne le coup d’envoi aux travaux d’aménagement et d ´installation du système intégral des extensions du métro El Harrach -Aéroport

L’extension du métro d’Alger entre dans une phase décisive. Ce mardi matin, les autorités ont officiellement lancé les travaux d’aménagement et de mise en place du système intégral des nouveaux tronçons, lors d’une cérémonie organisée en présence de plusieurs membres du gouvernement. Ont notamment pris part à l’événement le ministre des Travaux Publics et des Infrastructures de Base, Lakhdar Rekhroukh, le ministre des Transports, Saïd Sayoud, et le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Kamel Baddari et l’ambassadeur de Chine étaient également présents.



Ce lancement intervient après le parachèvement des travaux de génie civil réalisés par l’entreprise nationale Cosider, et marque le coup d’envoi officiel de la deuxième et dernière phase du projet : l’installation du système intégral, comprenant les voies ferrées, l’électrification, la signalisation et l’ensemble des équipements techniques.

Les travaux concernent deux extensions majeures du réseau de la capitale , à savoir , le tronçon El Harrach – Aéroport international Houari Boumediene, via l’université de Bab Ezzouar sur une distance de 9km . Le second axe de 4km va de Aïn Naâdja à Baraki, destiné à améliorer l’accessibilité dans le sud-est de la capitale.

Ces nouvelles lignes permettront d’étendre le réseau de 19 à 32 kilomètres, tout en faisant passer le nombre de stations de 19 à 32.

La cérémonie d’inauguration des travaux a débuté par une visite guidée du tunnel et de la station universitaire de l’EPAU , suivie de plusieurs présentations détaillant l’état d’avancement du projet. Après la visite d’un tunnel et de la future station du pôle universitaire par la délégation ministérielle, plusieurs interventions ont marqué la cérémonie : Une présentation des travaux de génie civil déjà réalisés et achevés par CosiderTravaux publics. Une vidéo détaillant la complexité et la maitrise de cette réalisation par l’outil national et s’en suivit , l’allocution du ministre Rekhroukh, officialisant le lancement des travaux d’aménagement et de mise en place du système intégral. Le ministre a rappelé que ce projet structurant s’inscrit dans les engagements du Président de la République pour la modernisation des infrastructures et l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Il a souligné l’importance du respect des délais contractuels et de la coordination continue entre tous les partenaires, qui sont normalement entre 18 mois et 24 mois.

Une première en Algérie : CRSC, une entreprise chinoise aux commandes du système intégral

Nouveauté majeure de ce chantier : la China Railway Signal & Communication (CRSC) fait son entrée pour l’installation du système intégral du métro , une première en Algérie. L’entreprise interviendra sur plusieurs volets techniques : pose des rails, signalisation, électrification et équipements de contrôle. Une étape significative dans la coopération technologique entre l’Algérie et la Chine, qui marque également une évolution dans la structuration des projets d’infrastructure en intégrant des opérateurs étrangers à forte expertise.

L’ecole d’architecture et d’urbanisme d’Alger (ÉPAU) associée au projet : des étudiants primés

Autre fait marquant de cette journée : la reconnaissance du rôle joué par les étudiants de l’École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme (EPAU). Plusieurs d’entre eux ont été primés pour leurs propositions architecturales dans le cadre du concours initié par le maître d’ouvrage L’EMA dédié à l’aménagement intérieur des stations de Aïn Naâdja, Bab Ezzouar et de l’aéroport. Leurs projets, salués pour leur créativité et leur fonctionnalité, seront intégrés à ces futures stations.