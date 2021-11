Nouveau chantier: Vers la construction de l’ axe routier Tindouf-Zouérate

Intervenant à l’ouverture de la première session du Comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien, M. Beldjoud a insisté sur « l’impératif d’associer les institutions financières africaines et mondiales en vue de faciliter et d’intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays », relevant que « le développement et la sécurisation de la zone frontalière permettront d’établir une passerelle de communication et d’échange commercial entre les deux peuples ». Le volume des exportations a enregistré, depuis la création de ce post frontalier en septembre dernier, s’élève à près de 1,5 mds DA.

Dans ce contexte, le ministre de l’Intérieur a appelé les experts des deux pays à élaborer conjointement une étude pour l’aménagement de la région frontalière et le développement des deux passages à travers « la création de bases logistiques de libre échange » dans l’objectif d’accompagner et d' »encourager les investisseurs et les hommes d’affaires des deux pays ».

APS