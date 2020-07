Pose de béton bicouche Witrgen propose la Sp154i pour les grands chantiers autoroutiers

La famille des grandes machines à coffrages glissants de Wirtgen s’agrandit, accueillant la SP 154i, dans le cas de pose de béton bicouche. Le nouveau finisseur est prédestiné principalement à la pose de béton bicouche pour les autoroutes et les zones aéroportuaires. La SP 154i remplace le modèle à succès SP 1500.

Avec son puissant moteur Cummins de 436 ch (classe d’émissions d’échappement EU Stage V / US EPA Tier 4f), la SP 154i possède des réserves de puissance élevées qui lui permettent de réaliser la pose de surfaces en béton de jusqu’à 16 m de largeur et 450 mm d’épaisseur.

Dans le cas de la pose bicouche de béton, trois machines s’associent en un atelier de pose : un finisseur 1re couche, un finisseur 2e couche et une TCM comme machine de traitement de surface. La SP 154i peut en outre être mise en œuvre comme finisseur 1re ou 2e couche. Le vaste portefeuille de machines Wirtgen disponibles dans différentes catégories de puissance permet de configurer les ateliers de pose de béton de manière ciblée, en fonction des exigences du chantier.

SP 154i : Finisseur 1re ou 2e couche

Mise en œuvre comme finisseur 1re couche, la machine à coffrages glissants est équipée d’une goujonneuse automatique, de jusqu’à trois dispositifs d’insertion de tirants d’ancrage ainsi que d’une unité de convoiement du béton vers le finisseur 2e couche avec commande à distance. Le robuste coffrage glissant pose le béton au profil voulu pendant que la machine passe sur le béton. Des vibreurs électriques compactent le béton. Ensuite, les goujons et les tirants d’ancrage sont introduits avec précision dans la couche inférieure. Le résultat obtenu est une surface en béton uniforme à moindre frais, qui constitue l’assise idéale pour une couche supérieure de haute qualité.

Lorsque la SP 154i est utilisée comme finisseur 2e couche, la couche supérieure est acheminée par bande transporteuse par-dessus le finisseur 1re couche et posée sur la première couche fraîchement posée devant le finisseur 2 e couche. La couche supérieure est posée selon la technique frais sur frais et compactée par des vibreurs en T conçus spécialement pour les couches supérieures. Une poutre correctrice et une taloche longitudinale de série se chargent de produire une surface plane, tandis que les coffrages latéraux en une ou deux pièces, réglables par commande hydraulique, minimisent la perte de béton. De plus, le coffrage traîné et le coffrage bas spécialement conçus permettent la pose de bords de dalle parfaits.

