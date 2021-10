Retards dans les réalisations : Aïmene Benabderrahmane instruit les constructeurs à appliquer le système 3×8

En visite d’inspection hier lundi 4 octobre, du chantier de l’aéroport international d’Oran, le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane, hausse le ton et a insisté sur l’importance de respecter les délais de réalisation des projets stratégiques notamment ceux en cours liés à la 19ème édition des Jeux méditerranéens, comme le stade et l’aéroport. Face une une assistance fort nombreuse composée entre cadres, du ministre de transport, du Wali et l’encadrement supérieur du groupe Cosider, l’entreprise engagée dans la réalisation, il déclaré que « tous les chantiers de réalisation de projets fonctionnent avec un système 3×8 sauf en Algérie »et a ensuite appelé adopter « ce système de 24 h afin d’éviter les retards ».

Tirant la leçon du passé et pour éviter de réitérer les mêmes erreurs pour les nombreux projets à lancer dans un court terme, le Premier ministre a voulu lancer un signal clair en guise d’avertissement à toutes les entreprises qui seront engagées dans des projets de construction en Algérie et dit en substance « Accuser un retard d’un ou deux mois pourrait être acceptable mais au delà , il ne seront plus tolérés ».