Développement durable : Signature d’une convention entre le CNTPP et LafargeHolcim-Algérie

S’inscrivant pleinement dans la stratégie du gouvernement en matière de protection de l’environnement et de la promotion de l’économie circulaire ,LafargeHolcim-Algérie, a annoncé avoir signé ce dimanche à Alger, une convention de partenariat avec le Centre national des technologies de production plus propres (CNTPP) pour accompagner le développement durable de son unité de Biskra .

La convention cadre a été paraphée au siège du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables par le directeur général du CNTPP, Messaoud Tebani, le responsable de LafargeHolcim-Algerie, Nicola George, et le président du conseil de surveillance de Cilas, Souakri Abdelnour, en présence de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi, le secrétaire général du ministère de l’Industrie, Salah Eddine Benbrik, et du président-directeur général du groupe GICA, Rabah Guessoum.

Après le lancement en septembre dernier du ciment CHAMIL™ ECOPlanet, le premier ciment “Vert” en Algérie, qui offre à performance égale, une empreinte carbone réduite de 40% par rapport à un ciment classiqueM , indique le communiqué du cimentier, cette initiative couronnait les démarches accomplies par Lafarge Algérie depuis plusieurs années pour adapter la stratégie de croissance verte du Groupe Holcim en Algérie, conclu le document.