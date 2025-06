Inauguration d’Algeria Rail Expo à Oran : L’Industrie Ferroviaire à l’Honneur

Oran a accueilli ce mercredi l’ouverture officielle du salon Algeria Rail Expo, un événement majeur dédié au développement du secteur ferroviaire en Algérie. Une ouverture grandiose présidée par le secrétaire général du ministère des Transports, M. Djamel Eddine Abdelghani Dridi.

Cette manifestation réunit au Centre des Conventions d’Oran de nombreuses entreprises nationales et internationales, venues exposer leur savoir-faire, leurs produits et leurs solutions innovantes dans le domaine ferroviaire. L’événement s’inscrit dans une dynamique de relance et de modernisation du réseau ferroviaire national. Lors de sa visite des différents stands, il a salué les produits fabriqués localement et exposés par des entreprises algériennes qui commencent à s’imposer dans le secteur ferroviaire. Il a appelé à encourager davantage la production nationale, en particulier dans le domaine des équipements ferroviaires. M. Dridi a souligné l’importance de soutenir les entreprises spécialisées dans la réalisation d’infrastructures, la fabrication de rails, de traverses, de câbles électriques, de caténaires, ainsi que les constructeurs de locomotives, de matériels roulants et de systèmes de signalisation.

Accompagné du commissaire du salon, M. Mourad Cheboub, de M. ALI KESSACI , directeur central du matériel de la SNTF etM. Belkhodja Baderredine , directeur central des infrastructures de l’entreprise nationale de transport SNTF , ainsi que de plusieurs représentants d’entreprises exposantes, le secrétaire général a affirmé qu’un important potentiel existe dans ce secteur. Il a notamment mis l’accent sur le rôle central de la jeunesse, véritable relève de demain. Il s’est longuement arrêté à plusieurs stands pour écouter attentivement les explications des exposants concernant leur savoir-faire et leurs expériences dans ce secteur stratégique.

La ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset, une priorité absolue pour le secteur des transports

M. Dridi a particulièrement insisté sur l’importance de la future ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset, qu’il a qualifiée de priorité absolue pour le secteur des transports. Il a rappelé que l’État a lancé un programme ambitieux de développement ferroviaire, incluant notamment le projet de Ghar Djebilet et la ligne minière de l’Est. Le secrétaire général a mis l’accent sur la nécessité d’encourager l’intégration locale, afin de réduire les importations, préserver les réserves de change, créer des emplois, et diversifier les investissements dans un secteur où l’Algérie ambitionne d’atteindre 15000 km de réseau ferroviaire d’ici 2030.

Les projets ferroviaires , une opportunité pour le développement des entreprises locales

Un vaste chantier s’ouvre ainsi, représentant une opportunité majeure pour les entreprises locales. Il a également reçu des explications sur les projets en cours de réalisation par le groupe Cosider , saluant l’engagement de cette société nationale au service de l’économie et la réalisation des infrastructures du pays. M. Dridi a par ailleurs observé les locomotives fabriquées par la société chinoise Genertec Cntic, présente pour la première fois dans un salon en Algérie. Au stand de Techno Cast, il a été à l’écoute des efforts déployés par l’entreprise en matière d’intégration locale et de solutions de maintenance efficaces. Enfin, le secrétaire général a visité les stands de plusieurs entreprises et filiales nationales, parmi lesquelles Enicab , Catel, Sapta, Cital , Setram, Remelec, Granitex, Estel Rail Automation , Pandrol , GCB et SEMA( ex RATP).