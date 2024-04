1ère édition Caravane de Holcim El-Djazaïr : Un Tremplin pour la Construction Durable en Algérie

Holcim El-Djazaïr annonce le succès de sa première édition de la Caravane « نبنـــي بالـصحيح », qui s’est tenue du 22 octobre 2023 au 18 mars. Cette initiative en faveur de la construction durable a rassemblé plus de 15 000 artisans, clients et utilisateurs à travers 30 communes algériennes.

selon le communiqué du cimentier, la caravane a permis des rencontres directes avec les experts de l’entreprise et des discussions sur les solutions de construction innovantes et durables.

Holcim El-Djazaïr a présenté sa gamme de ciments adaptés à chaque région du pays, ainsi que ses solutions pour la construction parasismique et la décarbonation de l’industrie de la construction. Cette première initiative , prévue pour être rééditée, confirme l’engagement de l’entreprise en faveur de la construction durable et de la réduction des émissions de carbone, tout en célébrant ses 21 ans en tant que marque de confiance pour les professionnels de la construction en Algérie, conclut le document.