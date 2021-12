550 projets d’un montant de 20 milliards de dollars réalisés par les entreprises Turques en Algérie

Mme Mahinur Ozdemir Gogtas,l’ambassadrice de Turquie en Algérie , a déclaré que son pays a réalisé 550 projets d’infrastructure et de logement d’une valeur de 20 milliards de dollars à ce jour en Algérie, a rapporté le quotidien panafricain sur son site (https://www.leschampionseconomiques.dz/la-turquie-se-lancera-) , convié à la rencontre de la diplomate avec la presse qui s’est tenue le 14 décembre 21, soit à la veille de l’ouverture du troisième sommet du partenariat Turquie-Afrique, auquel l’Algérie participe et se déroule du 16 au 18 au Palais des congrès d’Istanbul. Faisant état de la rétrospective sur les investissements et le volume du commerce entre son pays et l’Algérie le même média reprend , les propos de la diplomate qui annonce que »le nombre d’entreprises avec des partenaires turcs en Algérie a dépassé les 1300″. « Les investissements directs, ont déjà atteint plus de 5 milliards de dollars, principalement dans les secteurs de la sidérurgie, des produits chimiques, du textile, …, aussi que les investissements porteurs, continueront a voir le jour, comme le nouveau projet du groupe Tosyali, d’un montant global de 1,7 milliards de dollars pour la production d’acier plat à Oran.