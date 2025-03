Le député de Ghardaïa Chez le ministre des travaux publics pour discuter des projets routiers

Le ministre des Travaux Publics, M. Lakhdar Rakhroukh, a reçu le député de la Wilaya de Ghardaïa, pour discuter des préoccupations des citoyens locales en matière d’infrastructures routières. Les principales demandes concernaient la modernisation et le doublement de plusieurs routes, notamment la route nationale n° 01 entre Ghardaïa et El Menia, la route n° 49 reliant Ghardaïa à Ouargla, ainsi que la construction d’un contournement à Laghrara.

Le représentant des habitants de la même wilaya a également souligné l’importance et la priorité de la réalisation du projet de doublement de la route nationale n° 49 reliant les wilayas de Ghardaïa et Ouargla, la modernisation et le renforcement de la route nationale n° 107 reliant les wilayas de Ghardaïa et El Bayadh, ainsi que la réalisation d’un contournement à la commune de Laghrara et d’ouvrages d’art dans les villes de Ghardaïa et la commune de Metlili.

De son côté, le ministre a présenté les efforts déployés par l’État pour renforcer les infrastructures routières dans les différentes wilayas du pays, y compris Ghardaïa, à travers le lancement de nombreux projets visant à moderniser et améliorer le réseau routier pour faciliter la circulation et le transport. À cet égard, il a souligné l’importance de la modernisation de la route nationale n° 01, notamment le tronçon reliant Ghardaïa à El Menia, jusqu’à la wilaya d’Aïn Salah dans le sud profond, dans le but de supprimer les points noirs, de maintenir le niveau des services et de renforcer l’intégration entre les wilayas par un réseau routier de qualité et performant.