60 milliards de DA affectés pour l’entretien des routes pour 2024

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a déclaré hier à Alger que les prochaines années seront consacrées aux opérations d’entretien et de développement des routes. Il a souligné que cette activité importante bénéficiera d’un financement de 60 milliards de DA cette année.

Le ministre a affirmé que son secteur travaillera à améliorer l’entretien des routes en éliminant les ralentisseurs anarchiques qui ne respectent pas les dispositions de l’arrêt interministériel conclues avec le ministère de l’Intérieur. Cet arrêté définit les conditions et les normes de réalisation des ralentisseurs sur les routes communales et départementales.

Dans cette optique, il a annoncé l’acquisition d’équipements de pesage des camions pour contrôler les excès de poids et préserver les routes, en particulier l’autoroute Est-Ouest. Il a souligné que des mesures coercitives seront prises à la rencontre des conducteurs ne respectant pas le poids légal des marchandises. En réponse à une question sur l’état de l’autoroute Est-Ouest au niveau de la commune de Djebahia (Bouira), qui a connu une dégradation et un glissement de terrain, le ministre a annoncé le lancement d’un appel d’ offres pour sa réhabilitation et son entretien.

Il a également rappelé le programme de développement des nouvelles lignes ferroviaires minières, qui répondront aux besoins du transport de phosphate dans l’est du pays et du minerai de fer des mines de Gara Djebilet dans la région sud-ouest du pays. Concernant les délais de réalisation de la voie ferrée dans le cadre du projet minier de Gara Djebilat Béchar-Tindouf-Ghar Djebilet, ette-dernière sera réceptionnée dans les déalis impartis , à savoir d’ici 30 mois .

M. Rekhroukh a rappelé que la longueur du réseau routier est actuellement estimé à 414.503 km, dont 8.896 km d’autoroutes ajoutant que ce réseau comprenait de nombreux ouvrages d’art dont 11.653 ponts et 48 tunnels.